Депутат ОПЗЖ зашкварився привітанням з Новим роком на тлі відео з Путіним

Віталій Градинар сфотографувався на тлі екрану із зображенням Володимира Путіна.
Депутат Болградської районної ради Одеської області від Опозиційної платформи - За життя Віталій Градинар сфотографувався на тлі екрану із зображенням Володимира Путіна.
Депутат в Facebook опублікував своє привітання на тлі лідера країни-агресора.
Звернемо увагу, що в руках у депутата була наповнена склянка.
"З наступаючим, друзі. Всім нам миру і благополуччя", - підписав фото Градинар.
Відзначимо, що раніше Градинара звинувачувати у поширенні антиукраїнської пропаганди.
Він постив повідомлення сепаратистського характеру: російські фейки і прапори, цитати кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, а також заклики "Путін, будь ласка, захопи Україну".
читайте також"Вам подобається Путін": на каналі Рада ведучий посварився з соратником Медведчука
Нагадаємо, колишній футболіст юнацької збірної України та полтавської Ворскли Олег Міщенко опублікував у соцмережах відео з новорічним привітанням президента Росії Володимира Путіна.
При цьому 32-річний футболіст привітав в Instagram з Новим роком своїх друзів з Росії.
Читайте ще:
- У Ківи відібрали науковий ступінь кандидата наук
- Одіозних нардепів Ківу та Дубинського оригінально привітали з Новим роком
- Українці назвали Тищенка і Ківу головним розчаруванням року-свіже опитування