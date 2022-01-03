Депутат ОПЗЖ зашкварився привітанням з Новим роком на тлі відео з Путіним

Віталій Градинар / vybor.ua

Депутат Болградської районної ради Одеської області від Опозиційної платформи - За життя Віталій Градинар сфотографувався на тлі екрану із зображенням Володимира Путіна.

Депутат в Facebook опублікував своє привітання на тлі лідера країни-агресора.

Звернемо увагу, що в руках у депутата була наповнена склянка.

"З наступаючим, друзі. Всім нам миру і благополуччя", - підписав фото Градинар.

/ Facebook В. Градинара

Відзначимо, що раніше Градинара звинувачувати у поширенні антиукраїнської пропаганди.

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Він постив повідомлення сепаратистського характеру: російські фейки і прапори, цитати кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, а також заклики "Путін, будь ласка, захопи Україну".

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Нагадаємо, колишній футболіст юнацької збірної України та полтавської Ворскли Олег Міщенко опублікував у соцмережах відео з новорічним привітанням президента Росії Володимира Путіна.

При цьому 32-річний футболіст привітав в Instagram з Новим роком своїх друзів з Росії.

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