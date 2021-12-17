Головне - сало: Тищенко розповів, хто для нього справжній українець

Тищенко вважає себе затятим українцем / скріншот

Нардеп від Слуги народу Микола Тищенко в черговий раз потрапив в конфуз. Він назвав себе "генетично налаштованим українцем". А пояснив таку позицію тим, що їсть сало.

Відповідне відео з інтерв'ю Тищенко опублікував Цензор.Нет у п'ятницю, 17 грудня. У ролику Тищенко з упевненістю і гордістю заявив, що президент України Володимир Зеленський теж їсть сало.

"Я дуже люблю сало. Найбільше мені подобається перший шматок. Сало на новорічному столі буде 100%. Я генетично налаштований українець. Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси - ти не українець", - сказав Тищенко відповідаючи на питання про те, яким повинен бути новорічний стіл.

Нагадаємо, раніше Тищенко зганьбився своїми знаннями про ринкові ціни на продукти в Україні. Він заявив, що купує гречку і свинину на Бессарабці за дивно низькою вартістю.

Відео з цією "цитатою" стало вірусним в мережі. На Тищенка навіть з'явилися меми.

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