Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива був затриманий у Києві - його вже відпустили

Поліція шукала у автомобілі Киви незареєстровану зброю / УНІАН

Народного депутата від фракції опозиційна платформа - За життя Іллю Киву затримали на Столичному шосе у Києві. Парламентарій, щодо якого раніше було відкрито кримінальну справу за підозрою в скоєнні державної зради, очікував на приїзд адвоката. Однак у підсумку поліцейські склали адмінпротокол про порушення правил дорожнього руху і поїхали.

Як повідомляв Telegram-канал PavlovskyNEWS, інформацію про затримання підтверджував сам депутат. За його словами, підозри про вчинення державної зради він не отримував і очікував на приїзд адвоката.

Згідно з версією Киви, його автомобіль зупинили патрульні "за порушення, якого не було, щоб заробити грошей". Причому, як стверджує парламентарій, співробітникам поліції не було відомо, що він сам знаходиться в машині.

Народний депутат VIII скликання Ігор Мосійчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що Киві "вручають підозру і обиратимуть запобіжний захід". На думку політика, затримання може бути пов'язане зі справою про державну зраду.

У коментарі Страна Кива уточнив свою версію інциденту. Він стверджує, що його автомобіль зупинили співробітники поліції, звинувативши його в підробці документів на машину, скоєнні ДТП і наявності в транспортному засобі незареєстрованої за законом зброї. Депутат подзвонив до поліції, після чого було встановлено, що з документами проблем немає.

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"Мою машину зупинили співробітники Національної поліції. Вони сказали, що документи на мою машину підроблені, і я з їхніх слів, скоїв дорожньо транспортну пригоду. Нібито у них є підозра, що у мене в машині є не зареєстрована зброя. Я викликав 102, тому що вважаю, що дії співробітників поліції є порушенням закону і перевищенням їх посадових обов'язків. Після приїзду слідчо-оперативної групи були перевірені всі документи, була встановлена істина, документи всі в порядку, незаконної зброї не було", - сказав Кива і назвав ситуацію провокацією.читайте також"Путін - велика людина, а Росія - основний партнер": Кива виправдався за привітання глави РФ

Політик Ігор Мосійчук заявити, що Киву вже відпустили.

З'явилося і відео інциденту. Патрульні склали протокол про порушення правил дорожнього руху та поїхали.

Нагадаємо, 29 жовтня в партії УДАР Віталія Кличка повідомили, що за заявою політичної сили в Офісі генпрокурора відкрили кримінальну справу стосовно нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи за статтею 111 Державна зрада. Голова виконавчого комітету партії Артур Палатний раніше закликав позбавити Киву депутатського мандата, громадянства і впровадити проти нього санкції.