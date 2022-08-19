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Військовий облік для жінок: у Міноборони назвали, кого не вистачає ЗСУ

19 серпня 2022, 21:43

У державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку, повідомила Ганна Маляр.

Військовий облік, жінки
У Міноборони зробили заяву щодо військового обліку для жінок / УНІАН

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала питання постановки жінок на військовий облік.

Як написала вона в Facebook, Україна не відчуває необхідності в додатковому залученні жінок на військовий облік, проте в армії зберігається потреба у фахівцях.

Представник Міноборони уточнила, що Генеральний штаб ЗСУ опрацював питання застосування Переліку спеціальностей і професій, споріднених відповідним військово-обліковим спеціальностям, після отримання яких жінки стають на військовий облік, і проаналізував поточну потребу в мобілізації жінок.

"Досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань у повні штати воєнного часу свідчить, що на сьогоднішній день в державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - повідомила Маляр.

Разом з тим, зазначила вона, у ЗСУ зберігається потреба у фахівцях у сфері медицини, радіотехніки та харчових технологій. У зв'язку з цим Генштаб ЗСУ запропонував внести ряд змін у відповідні законодавчі та нормативні акти, що регулюють постановку жінок на військовий облік.

Так, Генштаб пропонує скоротити перелік спеціальностей, що підлягають військовому обліку, передбачити добровільність постановки на військовий облік жінок, які отримали спеціальності з доопрацьованого переліку, і визначити, що організація постановки жінок на військовий облік в Україні почнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду.

"Обов'язковість постановки жінок на військовий облік, які мають певні військово-облікові спеціальності — це норма закону. Міноборони і Генштаб не можуть змінювати закон. ... Якщо буде змінена ця норма, Міноборони і Генштаб її виконає. Від себе ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності і наш варіант законопроекту знаходиться зараз на узгодженні в інших міністерствах – такий порядок. Але приймати рішення буде парламент", - підкреслила вона.

Військовий облік для жінок в Україні

На території України 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міноборони №313, який передбачає постановку жінок на військовий облік. У документі вказувалося, що жінки у віці від 18 до 60 років, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я, повинні ставати на військовий облік. Нововведення стосувалися працівниць 35 сфер діяльності-від громадського харчування до банківської справи.

Компанії-роботодавці зобов'язані перевіряти наявність у жінок документів про перебування на військовому обліку. За прийом на роботу кандидаток, які не зареєстровані у військкоматах, документом передбачили штраф на суму від 5 100 до 8 500 гривень.

В умовах воєнного стану жінок, які перебувають на обліку, можуть призвати на військову службу або залучити для виконання робіт. У Міноборони на даний момент не розглядають мобілізацію жінок.

З 1 жовтня 2022 року жінкам, які стали на військовий облік та у разі продовження воєнного стану, виїзд з України буде заборонений.

Інші новини:

Міноборони України військовий облік Військовий облік жінок Ганна Маляр
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