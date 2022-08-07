Заміна "старому" Путіну: в РФ спрогнозували сценарій зміни влади

Дмитро Медведєв і Володимир Путін / Reuters

Відомий російський правозахисник Марк Фейгін спрогнозував ймовірність зміни влади в РФ і розповів про те, хто може стати наступником Володимира Путіна.

Він вважає, що зайняти місце Путіна може навіть "дурень Медведєв", але забезпечити стабільність системи і продовження путінського курсу не зможе ніхто. Про це він розповів в інтерв'ю Оресту Сохару.

Російський правозахисник вважає, що для продовження війни проти України у нової влади РФ просто не залишиться мотивації.

"Де мотивація буде для всіх сторін продовжувати цю війну - заради чого? Заради Патрушева? Заради Медведєва? Я не впевнений, що її продовжують заради Путіна, але заради його влади, заради цієї ідеї імперської могутності цю війну ведуть. Погано асоціюється з імперською могутністю Медведєв або Патрушев або їм подібні", - говорить він.

Співрозмовник додав, що не вважає самого президента РФ здатним для продовження активної політичної діяльності.

"7 жовтня Путіну буде 70 років. Чи виглядає він добре? Хто що говорить. Одним подобається, іншим ні. Як на мене він виглядає як сильно старіючий, що рухається до немочі старий. Я не бачу за ним особливої вітальності (життєздатності, - ред.)", - резюмував Фейгін.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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