ЗСУ відбили штурм РФ під Авдіївкою: десятки окупантів знищені і поранені

ЗСУ відбили штурм окупантів на Долнбасі / Фейсбук 93 ОМБР

Бійці Збройних сил України відбили новий штурм російських окупаційних військ на Донбасі.

Про це відомий журналіст Роман Цимбалюк повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його даними, українські захисники відзначилися результативними діями в районі Авдіївки Донецької області.

Журналіст пише, що в результаті зіткнення бійцям ЗСУ вдалося знищити 30 окупантів, а ще понад 50 рашистів були поранені.

"В ході проведення штурму позицій українських військ біля Авдіївки підрозділи 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) 1 АК зазнали втрат: 30 загиблих і 53 поранених військовослужбовців", - додав Цимбалюк.

Війна в Україні

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

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