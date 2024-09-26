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Військовий облік онлайн, без ВЛК: що пропонує Міноборони

Анна Косик
26 вересня 2024, 22:45
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Змінити порядок військового обліку в Україні планують за допомогою електронної ідентифікації.
ВСУ, военный билет
Військово-лікарські комісії при постановці на облік можуть скасувати / Колаж: Главред, фото: flickr

У четвер, 26 вересня, Міністерство оборони України запропонувало ввести дозвіл на постановку призовників на військовий облік у режимі онлайн. Як йдеться у повідомленні в Telegram, це буде можливим завдяки електронній ідентифікації.

Серед основних пропозицій, застосування сервісу "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста", який дозволить отримувати персоналізовані дані для ідентифікації.

Окрім цього у Міноборони пропонують ліквідувати комісії для взяття на військовий облік та скасувати проходження медичного огляду під час взяття українців на облік.

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Відомство також наголошує на необхідності уточнити положення щодо військового обліку жінок серед тих, які самостійно проявили бажання проходити базову військову службу.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Згодом, у зв'язку з потребою залучення більшої кількості особового складу, на запит військовослужбовців та з підписом президента України вступив в дію закон про мобілізацію.

Військовий облік онлайн, без ВЛК: що пропонує Міноборони
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Військовий облік та мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, що з новими змінами, відстрочка від мобілізації, яка надається військовозобовʼязаним максимум на 90 днів, тепер діятиме до 9 листопада. Далі доведеться її продовжувати.

Раніше повідомлялося, що за останній рік мобілізаційні показники в Україні зросли втричі. Глава Міноборони уточнив, що наступним кроком стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Зараз відомство вже працює над цим.

Напередодні стало відомо, що в Україні припинено мобілізацію громадян віком від 18 до 25 років. Мобілізація віком до 25 років можлива лише за письмової згоди громадянина.

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