Відстрочка від мобілізації діятиме тільки до 9 листопада — розʼяснення ТЦК

9 листопада набуває чинності новий указ Зеленського про продовження строку мобілізації.

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Мобілізація в Україні - відстрочка / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Відстрочка від мобілізації, яка надається військовозобовʼязаним максимум на 90 днів, тепер діятиме до 9 листопада. Далі, пояснив Суспільному речник Полтавського ТЦК Роман Істомін, доведеться її продовжувати.

Це стосується, зокрема, тих, хто отримали документ у вересні чи жовтні - після 9 листопада їм теж доведеться проходити усю процедуру знову.

Істомін пояснив, що до 9 листопада набуває чинності новий указ Зеленського про продовження строку мобілізації.

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"І чоловіки заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр. Але це не відбувається автоматично — чоловік повинен сам займатися цим процесом. Відстрочка — це в першу чергу в інтересах військовозобов’язаного", — зазначив він.

Відстрочка від мобілізації - як продовжити

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов'язаний подає на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема через додаток "Резерв+".

У разі продовження строку мобілізації перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників та резервістів.

Якщо за допомогою реєстру провести перевірку неможливо, ТЦК та СП повідомляє людину про необхідність надання відповідних документів. Якщо ж комісія ухвалює рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов'язаного направляють на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - головне

Раніше Главред писав, що відстрочка від мобілізації не є гарантією уникнення призову на службу. Якщо документ не належно оформлений, військовозобовʼязаного залучать до Сил оборони.

Для того, аби отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити такі заходи, зокрема:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 "Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

При цьому в Україні припинено мобілізацію громадян віком від 18 до 25 років. Мобілізація віком до 25 років можлива лише за письмової згоди громадянина.

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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