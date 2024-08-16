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В Україні вводять зміни щодо військового обліку: що чекає на чоловіків

Руслана Заклінська
16 серпня 2024, 16:19
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Кабмін запроваджує експериментальний проект щодо військового обліку чоловіків в Україні та за кордоном.
В Україні вводять зміни щодо військового обліку: що чекає на чоловіків
Зміни військового обліку для чоловіків в Україні та за кордоном / Колаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

У п’ятницю, 16 серпня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Постанова перебачає кілька важливих змін. Про це повідомило Мінреінтеграції.

"Нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - зазначили в Мінреінтеграці.

Військовий облік для призовників

Хлопці віком від 17 до 25 років повинні стати на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто знаходиться за кордоном.

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Перевірка документів за кордоном

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспорта, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

Внесення до реєстру

Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні і звертаються за оформленням паспорта, будуть автоматично внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

Це також стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням паспорта в українських консульствах.

Перелік громадян

Буде створений перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, які повинні бути внесені до ЄДРПВР і підлягають військовому обліку.

В Україні вводять зміни щодо військового обліку: що чекає на чоловіків
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Що таке Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України?

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) — міністерство, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій України та прилеглих до них територій, допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), громадянам України, які перебувають на деокупованих територіях (ДОТ), на територіях, які тимчасово окуповані (ТОТ), українським біженцям за кордоном і насильно депортованим громадянам України, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - військовий облік

Нагадаємо, чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і не оновили свої військово-облікові дані в ТЦК, не зможуть отримати або відновити водійське посвідчення та зареєструвати транспортний засіб. Це обмеження ввів Кабмін для підтримання мобілізації під час воєнного стану.

Також Кабмін планує відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які перебувають за кордоном. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що наразі Міноборони вимагає їхнього повернення для військового обліку, але уряд розуміє, що це лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.

Як повідомляв Главред, військовозобов'язані українці, які проживають за кордоном понад три місяці, тепер можуть стати на військовий облік через консульства, без необхідності особистого візиту до ТЦК та СП. Також спрощено процедуру надання документів для відстрочки від призову та впроваджено автоматичне надсилання даних про адміністративні правопорушення чоловіків до поліції.

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