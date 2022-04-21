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Військовий РФ обдурив дочок з Дніпра: казав, що війни не буде, а сам відправив вояк до України

21 квітня 2022, 06:57

Дівчатам він сказав, що Росія, мовляв, не веде війну проти України, а проводить "спецоперацію з ліквідації "нациків".

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Військовий РФ казав, що війни проти України не буде - 24 лютого його дочки прокинулися після того, як почули вибухи / nashemisto.dp.ua

Російський підполковник Юрій Червяков, який є заступником командира однієї з воюючої в Україні військових частин, відправляє окупантів до Дніпра, де живуть дві його дочки. У лютому вони питали у батька, чи буде війна і чи потрібно їм евакуюватися. У відповідь він радив їм нікуди не їхати і заперечував військові дії. Коли дівчата 24-го лютого прокинулися від початку подій, він сказав, що це не війна, а нібито "спецоперація проти "нациків".

Як повідомляє Наше місто, підполковник армії РФ Юрій Червяков, який працює на посаді заступника командира щодо роботи з особовим складом 697-го ракетного полку ракетних військ стратегічного призначення ЗС Росії, відправляє воювати окупантів в Україну, тоді як у Дніпрі живуть його дві рідні доньки – Анастасія та Вікторія.

читайте такожУкраїнських дітей вбиває багатодітний батько: фото таємних дочок Путіна з татом-тираномУ 2002 році Черв'яков розлучився з дружиною, якій з дітьми – їм на той час було по 5 і 8 років – ніде було жити. Жінка, без житла і грошей, виїхала в Україну до своїх родичів.

Черв'яков про дочок забув і створив нову сім'ю. Спілкувався з дітьми зрідка, іноді вітаючи зі святами.

Коли в лютому 2022 року з'явилися тривожні відомості про підготовку нападу Росії на Україну, Анастасія і Вікторія зателефонували батькові, щоб дізнатися у нього, чи буде війна – їм слід виїхати з Дніпра, або можна залишатися вдома. Той порадив нікуди не їхати, оскільки війни нібито не буде.

"24 лютого Анастасія і Вікторія прокинулися від вибухів - розпочалася війна. На запитання дочок телефоном біологічний батько повідомив, що Росія не почала війну проти України, а вони проводять спецоперацію зі знищення "нациків". Дівчатка заблокували його у всіх месенджерах", - зазначає видання.

Підкреслюється, що обидві дочки окупанта РФ наразі допомагають армії України, щоб українські військові скоріше звільнили нашу землю від окупантів.

Нагадаємо, раніше Анатолій Штефан Штірліц розповів, як українські війська збили льотчика, який летів бомбити Харків. З'ясувалося, що всі родичі російського окупанта – бабуся, мати, сестри – живуть у Запоріжжі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України також розповіли про уродженця України Кобилаша Сергія Івановича - генерал-лейтенанта, командувача дальньою авіацією Повітряно-космічних сил РФ. У розвідці заявили про його причетність до вбивств мирних людей у Грузії та Сирії. Наразі він командує бомбардуванням українських міст. За даними ГУР, він командував килимовим бомбометанням густонаселених територій Маріуполя.

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