Бомбардував міста України: ГУР повідомило дані зрадника-українця, що відповідальний за ракетні удари

ГУР повідомило дані зрадника-українця, що відповідальний за ракетні удари по Україні/ Reuters, ГУР Міноборони України

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили дані міжнародного злочинця, який народився в Україні і зараз служить російському диктатору Путіну. Кобилаш Сергій Іванович – командувач далекою авіацією Повітряно-космічних сил РФ, генерал-лейтенант.

Як зазначають у розвідці, цей чоловік раніше був причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, а зараз командує бомбардуванням українських міст російськими загарбниками.

"Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури. Це призвело до значних руйнувань громадянської інфраструктури та жертв серед мирного населення", – йдеться у повідомленні.

При цьому Кобилаш відзначився ще й тим, що під його командуванням російські важкі бомбардувальники провели килимове бомбометання густонаселених територій Маріуполя. Варто зазначити, що це вперше після закінчення Другої світової війни було проведене килимове бомбардування.

Також в ГУР Міноборони залишили посилання на детальні дані Кобилаша – повну біографію, паспорт, адресу реєстрації тощо.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ще одного командира російської армії, який керував інженерно-саперним полком. Полковник Михайло Нагамов уже прибув додому в Росію серед 200-х.

Нагадаємо, Арестович розповів про "особливих полонених", яких вдалося захопити українським військовим. Серед них є багато особливих персонажів – генерали, племінник губернатора регіону і родич керівництва армії Росії. Обмін одного такого цінного для росіян ворога може дозволити повернути додому до 50 українців.

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