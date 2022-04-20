УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Бомбардував міста України: ГУР повідомило дані зрадника-українця, що відповідальний за ракетні удари

20 квітня 2022, 13:55

Командувач російської авіації, який родом з України, бомбив не тільки українські міста, а й населені пункти в Грузії та Чечні.

ГУР повідомило дані зрадника-українця, що відповідальний за ракетні удари по Україні/ Reuters, ГУР Міноборони України

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили дані міжнародного злочинця, який народився в Україні і зараз служить російському диктатору Путіну. Кобилаш Сергій Іванович – командувач далекою авіацією Повітряно-космічних сил РФ, генерал-лейтенант.

Як зазначають у розвідці, цей чоловік раніше був причетний до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії, а зараз командує бомбардуванням українських міст російськими загарбниками.

"Бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури. Це призвело до значних руйнувань громадянської інфраструктури та жертв серед мирного населення", – йдеться у повідомленні.

При цьому Кобилаш відзначився ще й тим, що під його командуванням російські важкі бомбардувальники провели килимове бомбометання густонаселених територій Маріуполя. Варто зазначити, що це вперше після закінчення Другої світової війни було проведене килимове бомбардування.

Також в ГУР Міноборони залишили посилання на детальні дані Кобилаша – повну біографію, паспорт, адресу реєстрації тощо.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ще одного командира російської армії, який керував інженерно-саперним полком. Полковник Михайло Нагамов уже прибув додому в Росію серед 200-х.

Нагадаємо, Арестович розповів про "особливих полонених", яких вдалося захопити українським військовим. Серед них є багато особливих персонажів – генерали, племінник губернатора регіону і родич керівництва армії Росії. Обмін одного такого цінного для росіян ворога може дозволити повернути додому до 50 українців.

Читайте також:

viber
війна в Україні вторгнення Росії ГУР Міноборони України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризиГороскоп на сьогодні, 18 квітня 2022: Тільцям – проблеми, Ракам – гроші, Терезам - сюрпризи Україна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливиУкраїна "попливе": синоптики попередили про потужні грози і зливи В Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потеплінняВ Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потепління Знищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФЗнищити Кримський міст і Кремль: військовий пояснив, чому ЗСУ не перекидають війну на територію РФ Якою буде погода на Великдень 2022: синоптики дали несподіваний прогнозЯкою буде погода на Великдень 2022: синоптики дали несподіваний прогноз
Підтримайте Главред

Останні новини

15:17

Без ядерної крапки у війні проти України Путіну не обійтися

14:37

"Боже, яке кончене": Positiff записав новий трек і присвятив його російським блогерам

14:36

"Намісником Путіна" в Бердянську зробили двірника: "заступник мера" вже готує місто до 9-го травня

14:35

Чистий Четвер у 2022 році: дата, традиції та заборони дня

14:31

Окупанти на Запоріжжі вимагають готувати концерти на 9 травняВідео

Реклама
14:19

Народ натисне на режим Путіна - Росія досягне дна: в ОП очікують на конфлікт в країні-агресоріВідео

14:17

Гороскоп на завтра 21 квітня 2022: Близнюкам – недруги, Дівам – плітки, Терезам - удача

13:55

Бомбардував міста України: ГУР повідомило дані зрадника-українця, що відповідальний за ракетні удариВідео

13:53

Білорус Тимур, який у 16 років виступив проти режиму Лукашенка, тепер воює за Україну

13:46

Під Києвом ветеринари врятували життя 11-річній дівчинці, яку розстріляли окупантиВідео

13:45

"Літак скинув бомбу і почав у мене стріляти": історія жінок, які змогли втекти з села під Бородянкою

13:40

Гороскоп на сьогодні, 20 квітня 2022: Ракам – недруги, Водоліям - солідний дохід, Рибам - віщі сни

13:14

Охтирка, Тростянець, Ромни: в ОП розповіли про хід відновлення на Сумщині

13:12

В окупованому Мелітополі масово гинуть військові РФ: Арестович пояснив причинуВідео

13:11

Страшне пророцтво для Росії справджується: коли тіло РФ розповзеться по швахПогляд

12:56

Генерали, племінник губернатора і родичі військової влади: Арестович розповів про полонених РФВідео

12:36

Гороскоп Таро на травень 2022 для земних знаків Зодіаку - Тельців, Дів, КозерогівВідео

12:34

Полковник пішов у "Вантаж 200": командир інженерно-саперного полка армії РФ приїхав додому в труні

12:19

Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років

12:07

Почалися зачистки: ФСБ РФ заарештувала "міністра ЛНР" за провал у війні

Реклама
12:06

Точна і швидка розвідка на полі бою: Україна отримає 100 швидкісних безпілотників Quantix ReconВідео

11:26

На Харківщині відновлюють електропостачання, чинять трубопроводи та прибирають вулиці

11:22

Подоляк про переговори з РФ: підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для УкраїниВідео

11:07

ЗСУ ліквідували на Донбасі групу "африканських" найманців, яку надіслала РосіяВідео

10:56

У РФ "поховали" окупанта Меньшикова, тіло якого досі лежить під КиєвомВідео

10:56

"Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні

10:42

Магніт для грошей: що потрібно зробити в Чистий четвер, щоб залучити удачу на весь рікВідео

10:23

Як Україна зруйнувала план Путіна щодо створення нового СРСР і сплутала Росії всі картиПогляд

09:51

"Сподіваюся, що нас захоплять": харків'янка втекла в Дніпро та чекає, коли прийдуть "ополченці"Відео

09:46

Як зробити мармурові яйця на Великдень - рецепт, який "розриває" TikTokВідео

09:04

Нурлан Сабуров поплатився за цинічні жарти про мертвих українців

08:59

Лупить наша артилерія, стріляють доброзичливі танки: Арестович розповів, як окупанти "беруть" міста

08:29

Війна в Україні та домашні тварини: як не перетворитися на чекістаПогляд

08:21

Зеленська захопилася вчинком дружини Ердогана: "чужого горя не буває"

08:16

На Київщині колону окупантів зупинив 20-річний юнак за допомогою одного РПГВідео

07:39

"Будемо співати на поминках Путіна": Слава Камінська розкритикувала колег за пісні під час війниВідео

07:37

В одній точці України вторгнення РФ захлинулося, ВВС опублікувало карти

07:13

"Тепер ти дитина війни!": Осадча і Горбунов зворушили фото з 8-місячним сином на руках

06:45

Комбриг морпіхів з оточеного Маріуполя назвав два варіанти порятунку містаВідео

06:42

Дитину ховали двічі: окупанти розстріляли 13-річного хлопчика, який намагався втекти від війни

Реклама
06:38

Він керував авіабомбардуваннями Чернігова та Києва: розвідка назвала ім'я російського генерала

06:33

Орки проти "Старлінка": чому Україна виграє бій за ДонбасПогляд

06:10

Як уберегтися від ротавірусної інфекції під час війни: лікарі дали відповідь

06:02

ЗСУ здатні звільнити Херсон від окупантів, але є умова - Арестович

05:50

Допоки ЗСУ не розтрощать війська РФ, Путін навряд чи опиниться у в'язниці або Гаазі - ІлларіоновВідео

05:39

Йшов на захоплення Одеси: мати моряка РФ розповіла про бойове завдання крейсера МоскваВідео

05:20

Чи приїдуть на виклик лікарі під час комендантської години: відповідь МОЗ

04:47

Кінець Росії і смерть Путіна - мольфар передбачив, коли закінчиться війна в Україні

04:15

Стильний манікюр весна 2022 на короткі нігті, що надихаєФото

03:43

Маша Єфросиніна розкрила головний секрет "найоб'єктивнішої журналістки" Ксенії СобчакВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти