ЗСУ збили льотчика, який летів бомбити Харків: всі його родичі живуть у Запоріжжі

Руйнування у Харкові в результаті дій російських військ / Фото Reuters

Збройні сили України збили російського льотчика, який прямував бомбити Харків. З'ясувалося, що всі його родичі проживають у Запоріжжі. Українським військовим вдалося збити весь екіпаж. Про це заявив блогер Анатолій Штефан – Штірліц.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що йому в особисті повідомлення написали з приводу збитого екіпажу з РФ. Людина хотіла дізнатися подробиці, щоб повідомити матері збитого льотчика, яка живе у Запоріжжі.

Виявилося, що бабуся, мати, сестри і всі рідні льотчика живуть у Запоріжжі.

"Ще одна мраZота яку наші воїни приземлили. Мені в особисті повідомлення: - Як з вами зв'язатися? Ви опубліковали данні про збитий екіпаж з росії. Де можна про це взнати детальніше, щоб повідомити його матері в Запоріжжі. Вона з бабусею там живе... Летів бомбити Харків коли бабуся, мати, сестри і вся рідня живе в Запоріжжі. Військовий, офіцер, чоловік, людина? Ні - мраZoта!"- написав Штефан і підкреслив, що пишається українськими військовими.

Нагадавши, США запустили відправку Україні нової партії озброєнь на суму 800 мільйонів доларів. Прибуття зброї очікується вже в найближчі декілька днів. Вантажі включатимуть комплекси протиповітряної оборони. При цьому Київ вперше отримає 100 дронів-камікадзе Switchblade.