Окупанти вдарили по Сумах КАБами та дронами: є загиблі та поранені

В епіцентрі атаки опинилися багатоповерхівка, магазин і дорога.

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Окупанти завдали удару по Сумах за допомогою КАБів та дронів / колаж: Главред, фото: Кордон.Медіа

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Серед загиблих – дитина

Понад 10 поранених

У п'ятницю ввечері, 3 липня, російські окупанти атакували Суми великою кількістю дронів та авіабомб. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Суми. Обласний центр під масованою атакою російських БПЛА та керованих авіабомб", - написав він.

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За словами Григорова, були "влучання" по цивільній інфраструктурі. В епіцентр атаки потрапили багатоповерхівка, магазин і дорога.

Щонайменше троє людей загинули. На місці було багато людей, зокрема дітей. Поранених доставляють до лікарень. 13-річна дитина у важкому стані.

Як уточнює "Кордон. Медіа", серед загиблих – дитина.

"Серед загиблих - дитина. Поруч із нею жінка, ймовірно, мама. Тіла просто розірвані. Загалом на місці бачили трьох загиблих. Дівчинка з жінкою та чоловік. Понад 10 поранених", - йдеться в повідомленні.

Атака триває. Місцевих жителів закликали не перебувати на вулиці та поблизу місць "влучень".

Інфографіка: Главред

Атаки окупантів на Суми - головне

Як писав Главред, 27 червня російські окупанти атакували Суми. Під ударом опинився спальний район міста. В результаті атаки постраждали 13 осіб.

20 червня російські окупанти атакували Суми за допомогою КАБів. Удари наносилися по околицях міста. В результаті атаки загинув цивільний чоловік. КАБи пошкодили щонайменше 20 приватних будинків.

17 червня російські окупанти завдали удару дронами по сортувальному хабу "Нової пошти" в Сумах. Термінал зазнав атаки двох "Шахедів".

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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