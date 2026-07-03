Окупанти вдарили по Сумах КАБами та дронами: є загиблі та поранені

Коротко:
- Серед загиблих – дитина
- Понад 10 поранених
У п'ятницю ввечері, 3 липня, російські окупанти атакували Суми великою кількістю дронів та авіабомб. Є загиблі та поранені. Про це повідомляє у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Суми. Обласний центр під масованою атакою російських БПЛА та керованих авіабомб", - написав він.
За словами Григорова, були "влучання" по цивільній інфраструктурі. В епіцентр атаки потрапили багатоповерхівка, магазин і дорога.
Щонайменше троє людей загинули. На місці було багато людей, зокрема дітей. Поранених доставляють до лікарень. 13-річна дитина у важкому стані.
Як уточнює "Кордон. Медіа", серед загиблих – дитина.
"Серед загиблих - дитина. Поруч із нею жінка, ймовірно, мама. Тіла просто розірвані. Загалом на місці бачили трьох загиблих. Дівчинка з жінкою та чоловік. Понад 10 поранених", - йдеться в повідомленні.
Атака триває. Місцевих жителів закликали не перебувати на вулиці та поблизу місць "влучень".
Атаки окупантів на Суми - головне
Як писав Главред, 27 червня російські окупанти атакували Суми. Під ударом опинився спальний район міста. В результаті атаки постраждали 13 осіб.
20 червня російські окупанти атакували Суми за допомогою КАБів. Удари наносилися по околицях міста. В результаті атаки загинув цивільний чоловік. КАБи пошкодили щонайменше 20 приватних будинків.
17 червня російські окупанти завдали удару дронами по сортувальному хабу "Нової пошти" в Сумах. Термінал зазнав атаки двох "Шахедів".
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Про персону: Олег Григоров
Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.
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