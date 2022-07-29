Військовий експерт Жданов пояснив, чому нова тактика ЗСУ дуже успішна / колаж Вікіпедія, УНІАН

Відомий військовий експерт і полковник запасу української армії Олег Жданов заявив, що нову тактику ВСУ в боях з російськими окупантами - так званий "змор" - він вважає достатньою мірою успішною. Таку думку він висловив у рамках єдиного телемарафону.

"Головну артерію ми перекрили - Антонівський міст вже перетворився на пішохідний. Вони зараз намагаються заходити по залізничному мосту, причому колісною технікою, швидкість дуже маленька, і це їх не рятує", – зазначив він.

Поряд з цим, каже Жданов, українська армія продовжує здійснювати планомірні удари по угрупованню ворога на півдні.

"Не тільки склади з боєприпасами і з паливно-мастильними матеріалами знищуємо, ми вже пішли по командних пунктах, по системах ППО. Знищення систем ППО нам дасть можливість посилити вогневий вплив нашої армійської і штурмової авіації. Все йде за планом", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомляв про те, що система української протиповітряної оборони побудована в основному ще за часів СРСР і тому не може збивати абсолютно всі ракети, якими Росія обстрілює Україну.

За словами експерти, поки не закінчиться україно-російська війна, не тільки Київ, але і вся Україна буде жити з постійним відчуттям небезпеки.

"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, приблизно як Ізраїль, що може прилетіти в будь-яке місто в будь-який час", - пояснив він.

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