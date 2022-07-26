Намагався знущатися з України, але все одно "поїхав до Кобзона": ЗСУ знищили окупанта-хвалька

ЗСУ знищили окупанта Олександа Кашина / Колаж Фото УНІАН та Анатолій Штефан

Бійці ЗСУ знищили російського агресора Олександра Кашина, який в запалі похвальби заявляв, мовляв, Україна - "околиця Росії". Про це пише полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

Він опублікував фото і скрін коментаря ліквідованого окупанта. Судячи зі скріну, 40-річний Кашин нітрохи не соромився показувати власні імперські замашки.

Відомо, що народився окупант в грудні 1981 року в місті Звєнігово, що в Республіці Марій Ел ‒ російській глибинці. Воював дуже коротко, бо 21 липня був знищений українськими воїнами на Луганщині.

Як водиться в російських ура-патріотичних пабліках, там пишуть, що Кашин "проявив мужність і героїзм" в процесі війни в окупантській армії. Його родичі, судячи з коментаря під постом про його смерть, ні про що не шкодують і "поважають його вибір".

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Нагадаємо, раніше на війні в Україні був ліквідовано чергового солдата путінської армії Дмитра Тупіцина. Окупант був родом з Казахстану, але воював за країну-агресора РФ. Смерть Тупіцина підтвердили і в російському місті Картали Челябінської області, де проживав загарбник.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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