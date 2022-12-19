glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Роблять свій імідж": Світан звинуватив політиків у хейті "Пташки" з Азовсталі

19 грудня 2022, 23:12
Полковник запасу вважає, що обговорення історій звільнених з полону може нашкодити тим, хто ще перебуває в полоні.
Катерина Поліщук Пташка, Роман Світан
Роман Світан пояснив, чому захейтили "Пташку" / Колаж фото t.me/ptahosavrik, скріншот з відео

Звільнена з російського полону українська парамедик Катерина Поліщук, яка більше відома за своїм позивним "Пташка", опинилася під хвилею хейту. У бік 21-річної дівчини полився негатив після того, як президент України Володимир Зеленський вручив їй нагороду, а та, своєю чергою, похвалила його на своїй сторінці в соцмережі.

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що таким чином деякі політики намагалися пропіаритися. Про це він заявив в ході чату на Главреді.

"Так трапляється, коли політики починають на військових робити собі імідж", - сказав Світан.

Він також переконаний, що до закінчення війни не можна вручати нагороди військовим, які повернулися з полону, бо це "шкодить тим, хто ще в полоні".

"Не треба чіпати нікого, хто був у полоні. Зовсім. Не треба їх нагороджувати до закінчення війни. Це має бути табу. Вже після війни з полоненими можна буде якось працювати. А поки ми не заберемо з полону всіх українців, тема полонених не повинна відкрито обговорюватися. Це шкодить і тим, хто вже звільнений, і тим, хто ще в полоні", - сказав Роман Світан.

Нагадаємо, Катерина "Пташка" Поліщук прославилася після того, як в Мережу потрапило відео її співу під російськими бомбами у Маріуполі.

Вона родом з Тернопільщини. Стати на захист України дівчина вирішила навесні 2021 року. І незабаром успішно закінчила медичні курси. Батькам про те, що вирушила на передову в Маріуполь, дівчина сказала вже постфактум. Боялася, щоб вони не турбувалися.

21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. До їх числа увійшли і Катерина Поліщук разом з Дмитром Козацьким.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії військовополонені
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:03

"Ми розуміємо, що відбувається": Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі

19 грудня, понеділок
23:37

Навіть проукраїнському населенню треба буде виїхати з Криму перед звільненням півострова - СвітанВідео

23:21

Під загрозою не тільки Україна: Путін і Лукашенко могли планувати напад на Польщу - експертВідео

23:12

"Роблять свій імідж": Світан звинуватив політиків у хейті "Пташки" з АзовсталіВідео

23:02

"Все дуже погано": експерт заявив, що Путін ходить у спеціальних "памперсах"Відео

Реклама
22:54

Світла немає по 10 годин: киянам розповіли про ситуацію з електрикою й дали невтішний прогнозВідео

22:43

"Допомога Росії може зрости": Німеччина стурбована візитом Путіна до БілорусіВідео

22:36

Як виростити черешню з кісточки вдома й отримати ароматний урожайВідео

22:35

Таро прогноз для Козерогів на 2023 рік: астролог назвала найважливіші місяці

22:29

"Убий же хоч одного": міністр культури Москви Кібовський закликав окупантів знищити українцівВідео

22:17

Закон про медіа: під час голосування з тексту виключили поправки про виборчу агітацію

21:32

Путін зробив цинічну заяву на зустрічі з ЛукашенкоВідео

21:29

"Люди оцінять": Путін і Лукашенко відмітили "результативність" своїх перемовинВідео

21:11

Гороскоп Таро для Стрільців 2023: крутий поворот, фінансовий успіх і тріумфВідео

20:54

Пожалійте сусідів: чому туалетний папір не можна кидати в унітаз

20:39

Шикарна фарширована скумбрія на Різдво і Новий рік: рецепт, від якого неможливо встоятиВідео

20:13

Україна досі не отримала жодної зброї за ленд-лізом: в МЗС пояснили ситуаціюВідео

20:10

Прикмети на 21 грудня: всього 2 заборони, які категорично не можна робити в цей деньВідео

20:08

Коли найкраще зробити манікюр на Новий рік 2023 за місячним календарем

19:50

"Здали місцеві": полковник ЗСУ розповів про тортури та побиття в полоні у ГРУВідео

Реклама
19:46

Що пити на ніч, щоб скинути вагу: шість "працюючих" напоїв

19:29

За життя дочки соліста "На-на" борються лікарі

19:25

Війська РФ готуються до виходу з Мелітополя: в ОК Південь заявили, що ворог діє за сценарієм ХерсонаВідео

19:24

Путін запропонував Лукашенку нову "посаду": в ОП розкрили деталі зустрічі диктаторівВідео

19:20

Удар по Україні дронами-камікадзе: кілька дуже важливих моментівПогляд

19:09

Як відучити собаку паскудити вдома: 2 кроки до чистоти в квартирі

19:01

"Вони мені вже набридли": Данілов розповів, коли востаннє росіяни готували замах на Зеленського

18:55

Окупантів вибивають з Кінбурна потужними боєприпасами: росіяни волають про "ядерну зброю"Відео

18:32

Атака дронами Shahed-136: експерт назвав причину удару РФ по Києву з АзоваВідео

18:03

Захарова вибухнула нікчемними погрозами на адресу Греції через можливу відправку Україні С-300Відео

17:57

"Відрізати та повільно задушити": у США спрогнозували сценарій звільнення КримуВідео

17:50

Атака нового похолодання: синоптики попередили про різку зміну погоди в УкраїніВідео

17:38

Лукашенко станцював під дудку Путіна і поклянчив діалогу у Заходу: що говорили диктатори в МінськуВідео

17:32

Patriot прикриє авіабази з натовськими літаками для ЗСУ: експерт розкрив несподіваний планВідео

17:29

"Поспішав до дівчат": Путін осоромився під час візиту до БілорусіВідео

16:51

"Специфіка атак змінилася": у ЗСУ назвали місто, яке є ціллю номер один для росіянВідео

16:45

Півдня без електроенергії: українцям світить посилення віялових відключеньВідео

16:44

Що вам сподобалося: тест по картинці розповість про ваше найближче майбутнє

16:27

"Буде сильне протистояння": астролог назвала регіони України, які будуть горіти до Нового рокуВідео

16:22

"Бандери нас усіх з'їдять": скандальний піп з УПЦ МП прославляв "матінку Росію"ФотоВідео

Реклама
16:18

ЗСУ потрібні ППО і артилерія: Зеленський закликав Захід дати Україні озброєння для перемоги над РФВідео

15:59

ЗСУ ліквідували окупанта, готового померти за пельмені

15:48

РФ відкриває "другий фронт": планує вторгнення в Молдову у 2023 роціВідео

15:45

"Я стала чути думки людей": Катя Лель розповіла про зустріч з інопланетянами

15:30

Шантаж керівника УАФ Андрія Павелка у дії: ФІФА та УЄФА погрожують відстороненням України від змагань

15:28

В ОДКБ планують навчання біля кордонів НАТО і погрожують розширенням "угруповання миротворців"Відео

15:13

"Що-небудь викинуть": Гіркін анонсував удари ЗСУ по Москві та назвав терміниВідео

14:42

"Замітав сліди": Путін манівцями прилетів до Мінська на переговори з ЛукашенкомВідео

14:25

Мати прикрила тілом 1,5 річну дитину від ракетного удару в Кривому Розі: її рятують лікарі

14:22

Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, кого можуть призвати у війська в першу чергуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти