"Роблять свій імідж": Світан звинуватив політиків у хейті "Пташки" з Азовсталі

Полковник запасу вважає, що обговорення історій звільнених з полону може нашкодити тим, хто ще перебуває в полоні.

Роман Світан пояснив, чому захейтили "Пташку" / Колаж фото t.me/ptahosavrik, скріншот з відео

Звільнена з російського полону українська парамедик Катерина Поліщук, яка більше відома за своїм позивним "Пташка", опинилася під хвилею хейту. У бік 21-річної дівчини полився негатив після того, як президент України Володимир Зеленський вручив їй нагороду, а та, своєю чергою, похвалила його на своїй сторінці в соцмережі.

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що таким чином деякі політики намагалися пропіаритися. Про це він заявив в ході чату на Главреді.

"Так трапляється, коли політики починають на військових робити собі імідж", - сказав Світан.

Він також переконаний, що до закінчення війни не можна вручати нагороди військовим, які повернулися з полону, бо це "шкодить тим, хто ще в полоні".

"Не треба чіпати нікого, хто був у полоні. Зовсім. Не треба їх нагороджувати до закінчення війни. Це має бути табу. Вже після війни з полоненими можна буде якось працювати. А поки ми не заберемо з полону всіх українців, тема полонених не повинна відкрито обговорюватися. Це шкодить і тим, хто вже звільнений, і тим, хто ще в полоні", - сказав Роман Світан.

Нагадаємо, Катерина "Пташка" Поліщук прославилася після того, як в Мережу потрапило відео її співу під російськими бомбами у Маріуполі.

Вона родом з Тернопільщини. Стати на захист України дівчина вирішила навесні 2021 року. І незабаром успішно закінчила медичні курси. Батькам про те, що вирушила на передову в Маріуполь, дівчина сказала вже постфактум. Боялася, щоб вони не турбувалися.

21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед звільнених прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. До їх числа увійшли і Катерина Поліщук разом з Дмитром Козацьким.

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