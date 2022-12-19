"Допомога Росії може зрости": Німеччина стурбована візитом Путіна до Білорусі

У Німеччині не виключають, що після візиту Путіна роль Білорусі у війні проти України може змінитися.

Військова допомога Росії може збільшитися / Колаж фото УНІАН, сайт Кремля

Розмір військової допомоги, яку надають Росії для кривавої війни проти України, може збільшитися. Це може статися на тлі візиту російського диктатора Володимира Путіна в Білорусь для переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

Також Німеччина боїться того, що роль Білорусі у війні проти України може змінитися після цього візиту. Білорусь і зараз продовжує надавати свій повітряний простір і наземні бази.

"Звичайно, допомога Білорусі російській армії може зрости", - заявив Гебештрайт.

Однак у Німеччині вирішили поки не робити поспішних висновків і почекати результатів переговорів Путіна і Лукашенка.

Поїздка Путіна до Лукашенка

Директор-агресор Росії Володимир Путін вперше за 3 роки вирішив сам поїхати до колеги, голови Білорусі Олександра Лукашенка в Мінськ. Лукашенко зустрічав Путіна разом зі своїм сином. Примітно, Путін, коли сходив з трапа літака, не помітив останню сходинку і смішно її перестрибнув.

Що цікаво, Путін летів до Мінська у супроводі винищувачів. Для конспірації Кремль наказав підняти в повітря три урядові борти. Разом з Путіним до столиці Білорусі вирушили міністр оборони Шойгу і глава МЗС Лавров.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше заявив, що Путін поїхав до Мінська, швидше за все, для того, щоб умовити Лукашенка прийняти рішення про ширшу участь своїх військ у військовому вторгненні в Україну. Зокрема, Росії потрібно, щоб білоруська армія брала участь у наземних операціях.

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