"Все дуже погано": експерт заявив, що Путін ходить у спеціальних "памперсах"

Російський диктатор може використовувати спеціальну урологічну білизну під час затяжних пресконференцій.

Володимир Путін може використовувати памперси / Сайт Кремля

У російського диктатора Володимира Путіна серйозні проблеми зі здоров'ям. На затяжних засіданнях та пресконференціях він присутній у спеціальній урологічній білизні, яка виконує роль памперсу. Про це заявив політичний та економічний експерт Валерій Клочок, повідомляє 24 канал.

Експерт помітив, що Путін може по 4-5 годин "спілкуватися з народом" і не виходити до туалету. Однак нещодавно диктатор вирішим відмінити щорічну пресконференцію у Кремлі.

"Він же користується спеціальною білизною, яка виконує роль памперсів. Подейкують, що у Путіна зі здоров’ям все дуже погано", - сказав Клочок.

Він переконаний, що Путін вже не може мислити раціонально, однак у ситуації, в яку затягнув Росію, він повинен був відійти від влади.

"Багаторічне навіювання Путіну, що він непереможний, його армія найсильніша у світі, він робить усе правильно – просто зіграло із ним злий жарт. Там реально із мізками все погано. Раціональність мислення просто залишила ту хвору голову, з якою він поїхав до Білорусі", - додав експерт.

Клочок заявив, що Путіна вважають головним ворогом Росії, який знищує її. До того ж, він витрачав купу грошей на підготовку до повномасштабного вторгнення, під час якого окупанти використовували карти часів Другої світової війни.

"Його просто дурили й крали гроші. Тому говорили про те, що Путін може досягти якихось успіхів – ні. Методи ведення війни часів Другої світової – це ненормальна історія в умовах 21 століття", - сказав експерт.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили у ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Серйозну хворобу Путіна підтвердив і очільник Головного управління розвідки України. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак. Крім того, глава ГУР повідомив, що в РФ вже готується зміна політичного керівництва.

До слова, кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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