Військовий експерт спрогнозував, чи знадобляться ЗСУ кілька спроб контрнаступу

Усі наступні наступи ЗСУ, каже Роман Світан, залежатимуть від динаміки першого наступу.

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Роман Світан / колаж фото УНІАН

Наступів ЗСУ на позиції російських окупантів буде рівно стільки, скільки буде потрібно для досягнення потрібного результату. Про це в інтерв'ю Главреду заявив полковник запасу і військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Висловлювання військових не завжди правильно інтерпретують. Петер Павло (генерал і президент Чехії – Главред) говорив про те, що Україні потрібно з однієї спроби постаратися вирішити всі проблеми одним махом – знищити таку кількість російських військ, щоб у росіян як мінімум в найближчі десять років не було навіть ідеї про наступ або оборону на окупованих територіях, тобто потрібно, щоб вони самі пішли. Так що це, скоріше, було побажання – одним махом вдарити так сильно, щоб голова відвалилася у тих, хто в Росії приймає рішення", ‒ сказав він.

Як каже Світан, всі наступні наступи ЗСУ залежатимуть від динаміки першого наступу.

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"А так, наступів буде рівно стільки, скільки потрібно: треба буде три наступи – буде три, треба буде чотири – буде чотири. Все буде залежати від динаміки першого наступу, яке незабаром почнеться. Воно може розбитися на кілька наступів, наприклад, якщо почнеться погана погода, і нам доведеться зупинитися, почекати, але через час ми підемо далі", ‒ сказав він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Голова Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді будуть реалізувати інший план.

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