Київ захистять новими системами ППО - Кличко

Мер Києва анонсував додаткову протиповітряну оборону натовського стандарту.
Київ можуть захистити більш сучасними системами протиповітряної оборони, заявив мер міста Віталій Кличко.
"На жаль, поки турбують нас усіх постійні повідомлення про загрози з повітря — ракетних обстрілів". - підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ.
Мер Києва нагадав про необхідність дотримуватися вимог і спускатися в бомбосховища при повітряній тривозі.
"Сподіваємося, що найближчими днями буде додаткова протиповітряна оборона західного, натовського стандарту, яка буде ще більше захищати наш повітряний простір", - додав Кличко.
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Нагадаємо, раніше Кличко заявив про те, що загроза обстрілів і провокацій в Києві залишається високою, але після 9 травня виїхали жителі можуть поступово повертатися.
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