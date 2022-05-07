Київ захистять новими системами ППО - Кличко

Киянам пообіцяли захист новими системами ППО / fdlx.com

Київ можуть захистити більш сучасними системами протиповітряної оборони, заявив мер міста Віталій Кличко.

"На жаль, поки турбують нас усіх постійні повідомлення про загрози з повітря — ракетних обстрілів". - підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Мер Києва нагадав про необхідність дотримуватися вимог і спускатися в бомбосховища при повітряній тривозі.

"Сподіваємося, що найближчими днями буде додаткова протиповітряна оборона західного, натовського стандарту, яка буде ще більше захищати наш повітряний простір", - додав Кличко.

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Нагадаємо, раніше Кличко заявив про те, що загроза обстрілів і провокацій в Києві залишається високою, але після 9 травня виїхали жителі можуть поступово повертатися.

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