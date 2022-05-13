Влаштують пекло рашистам у небі: ФРН планує озброїти Україну потужними системами ППО

Система ППО IRIS-t SLM / defenceredefined.com.cy

Збройні Сили України можуть отримати німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-Т SLM.

Німеччина обговорює можливість постачання в Україну німецької системи ППО, пише Bild.

За даними, якими володіють німецькі журналісти, німецька система ППО може бути розгорнута в Україні вже в листопаді 2022 року.

Відзначається, що німецька система ППО IRIS-T SLM ефективна при відбитті атак як бойових літаків, вертольотів, так і крилатих ракет.

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IRIS-T SL - варіант IRIS-T адаптований для умов наземного запуску, передбачається використовувати в якості доповнення до американських ракет PAC-3 системи ПРО MEADS. Вперше випробувана в кінці 2009 року на полігоні Оверберг в ПАР.

Дальність дії 40 кілометрів (висота 20 кілометрів).

За допомогою IRIS-T SLM можна відбивати атаки:

бойових літаків;

вертольотів;

крилатих ракет;

реактивної артилерії;

безпілотників;

протирадіолокаційних ракет і бомб.

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