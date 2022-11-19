Військовий експерт спрогнозував, чи може Росія перетворити війну на нескінченну / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Країна-агресор, Росія, не зможе вести нескінченні військові дії - оскільки у Кремля немає стійких джерел поставок зброї. Таку думку висловив відомий військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання глядачів свого YouTube-каналу.

"Іран не має такої сили. щоб забезпечити РФ необхідним озброєнням і технікою в тих обсягах, які вимагає Росія. Занадто масштабна війна для Ірану на сьогоднішній день. Тема з ракетами відкладається на весну. І питання: дадуть-не дадуть. Плюс Іран вже отримав порцію санкцій за те, що він погодився постачати Росії озброєння", — розповів він.

Наступною країною, яка могла б передавати Кремлю зброю, Жданов вважає КНДР.

"Північна Корея через треті країни намагається поставити зброю. Але у них самих все вважається. Якщо подивитися кадри параду КНДР, то у них трактори використовуються як тягачі системи артилерії. Там нема чого роздавати", - каже він.

На думку Жданова, третя країна, яка могла б стати постачальником зброї — Сирія — зараз "сама сидить на голодному пайку".

"Нескінченна війна нам не загрожує. Поставки зброї в Росію, що забезпечувало безперервне ведення активних бойових дій в Україні, такого джерела у Росії немає", — підсумував Жданов.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Главреду військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов - заявив після того, як українські війська звільнили Херсон, російські окупанти більше не зможуть постачати з Криму свої війська, які зараз перебувають у Запорізькій області.

До того повідомлялося, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення своєї землі від окупаційної армії Росії. Ворожі сили витісняються з тимчасово зайнятих позицій.

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