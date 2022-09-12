Військовий експерт спрогнозував, коли настане вирішальний момент у війні з РФ/ Фото УНІАН

Найближчі місяці можуть виявитися вирішальними в україно-російській війні (у цьому питанні допоможе підтримка Заходу). Таку думку висловив відомий військовий експерт Михайло Жирохов, повідомляє портал "Апостроф".

"Протягом більшої частини російсько-української війни ми змушені були тільки захищатися і відповідати на удари російської армії на півночі, сході і півдні своєї країни. Ця ситуація може ось-ось змінитися. Найближчі місяці цілком можуть виявитися найбільш вирішальними у війні", - підкреслив він.

Жирохов уточнив, що відповідне перехоплення ЗСУ ініціативою в наступі далося дуже важко ‒ і наша армія все одно зазнала серйозних втрат. Як вважає експерт, великомасштабні наступальні операції проти російських окупантів призведуть до ще більших втрат.

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"Тому вже найближчим часом нам буде потрібно більше високоточної зброї, більше бронетехніки. Не варто забувати і про те, що попереду зима. Але, як показав хід війни, ми швидко вчимося і швидко адаптуємося. Тому зараз як ніколи для нас важлива підтримка західної коаліції – і як показав "Рамштайн-5", вона у нас є", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив-У Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того Керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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