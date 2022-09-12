УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт спрогнозував, коли настане вирішальний момент у війні з РФ

12 вересня 2022, 02:05

Військовий експерт Михайло Жирохов прогнозує, що найближчі місяці можуть стати вирішальними в повномасштабній війні проти російських окупантів.

ВСУ, вибух
Військовий експерт спрогнозував, коли настане вирішальний момент у війні з РФ/ Фото УНІАН

Найближчі місяці можуть виявитися вирішальними в україно-російській війні (у цьому питанні допоможе підтримка Заходу). Таку думку висловив відомий військовий експерт Михайло Жирохов, повідомляє портал "Апостроф".

"Протягом більшої частини російсько-української війни ми змушені були тільки захищатися і відповідати на удари російської армії на півночі, сході і півдні своєї країни. Ця ситуація може ось-ось змінитися. Найближчі місяці цілком можуть виявитися найбільш вирішальними у війні", - підкреслив він.

Жирохов уточнив, що відповідне перехоплення ЗСУ ініціативою в наступі далося дуже важко ‒ і наша армія все одно зазнала серйозних втрат. Як вважає експерт, великомасштабні наступальні операції проти російських окупантів призведуть до ще більших втрат.

Видео дня

"Тому вже найближчим часом нам буде потрібно більше високоточної зброї, більше бронетехніки. Не варто забувати і про те, що попереду зима. Але, як показав хід війни, ми швидко вчимося і швидко адаптуємося. Тому зараз як ніколи для нас важлива підтримка західної коаліції – і як показав "Рамштайн-5", вона у нас є", ‒ підсумував він.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив-У Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того Керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

Інші новини:

ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

Чим обробити землю після збору врожаю: головний секрет

04:15

Досвідчені господині кладуть лавровий лист в пральну машину: навіщо вони це роблятьВідео

03:40

Почнуть мстити: астролог назвала місто України, яке окупанти бомбитимуть через злістьВідео

03:20

Найсмачніший і дуже корисний зимовий салат на швидку руку: рецепт за 10 хвилинВідео

03:10

Вируватиме шторм і заливатиме всю Україну: синоптики розповіли про атаку осінньої "хуртовини"Відео

Реклама
02:32

"Я його полюбила і показала свій шпагат": у Росії вже відкрито знущаються над "співачкою" Волочковою

02:05

Військовий експерт спрогнозував, коли настане вирішальний момент у війні з РФ

01:31

55-річна Памела Андерсон показала свої соковиті бутони в білосніжному міні

00:51

Прикмети на 12 вересня: які 2 речі треба зробити в день Олександра, щоб стати багатшимВідео

00:29

Самим найдовше правлячим монархом Європи стала кузина покійної Єлизавети IIВідео

00:04

Важкі наслідки удару по Харкову: загинув робітник, ще один отримав травмуВідео

11 вересня, неділя
23:25

Ворог у паніці, світ у захваті: Зеленський розповів про успіхи контрнаступу ЗСУВідео

23:01

"Потрібна хоч якась перемога": на Донбасі ЗСУ знищили "кадирівців"Відео

22:22

Країна може залишитися без світла: Росія завдала ракетного удару по одній з найбільших в Україні ТЕЦВідео

22:19

Перелом у війні відбудеться в момент падіння Луганська і Донецька - ПодолякВідео

21:46

Відповідь на успіхи ЗСУ: Путін змінив командувача Західним угрупуванням окупантівВідео

21:39

"В інвалідному кріслі": шансоньє Успенська, яка підтримала війну в Україні, оскандалилася заявоюВідео

21:23

Місячний календар стрижок на жовтень 2022: фартові дні для нової зачіски

21:19

Андрій Хветкевич, який здійснив камінг-аут, розповів, хто на Холостячці йому подобався, як чоловік

21:11

В Україну увірветься потепління: синоптики назвали дату спекотної погодиВідео

Реклама
21:05

Макрон терміново зателефонував Путіну та закликав завершити війну

20:45

Окупанти масово атакували ТЕЦ України: багато областей залишилися без світлаВідео

20:25

ЗСУ підняли українські прапори над міськрадою ІзюмаВідео

20:15

Херсон незабаром може опинитися в щільному кільці ЗСУ - Олег Жданов

20:11

Гороскоп на завтра 12 вересня 2022: Близнюкам - важливі новини, Левам - вороги, Козерогам - удачаВідео

20:10

Прикмети на 13 вересня: які 4 речі не можна робити, щоб не потрапити в небезпекуВідео

19:59

ТОП-10: які продукти слід обов'язково їсти щодня та чому

19:28

Резніков спрогнозував, як Росія може відповісти на "український бліцкриг"Відео

19:13

На чотирьох вантажівках "Камаз" і 20 бронемашинах: окупанти спішно тікають з Херсонської областіВідео

19:03

Генерал розповів, чи вдасться Україні знищити Кримський містВідео

18:54

4-річний принц Луї зворушливо попрощався з прабабусею - Єлизаветою IIВідео

18:44

Тіна Кароль спустилася в метро і здивувала пасажирів сукню з глибоким декольте

18:39

Позитивні новини: економіст розповів, що буде з курсом долара після успіхів ЗСУВідео

18:12

Божевілля хоробрих: в одному з кафе захопленого Херсона включили"Червону калину"

17:56

Росіяни відповзли так, що хочеться після них помити рукиПогляд

17:56

Залишилося 2 км до кордону з Росією: ЗСУ звільнили нові територіїВідео

17:39

Кулеба назвав найкраще місце для переговорів з РФ і ПутінимВідео

17:15

Одні танки їздять, а інші стріляють: полонений окупант здивував мережу розповіддю про бій з ЗСУВідео

17:02

Байден дивно відреагував на просування ЗСУ та втечу окупантів з УкраїниВідео

16:39

Лавров погрожує Україні через відмову від переговорів: "Москва знає, як досягати цілей"Відео

Реклама
16:12

Сестра співачки-мільйонерки Камалії служить у ЗСУ: "Запитуємо, коли перемога?"

16:03

Окупанти спішно тікають: на виїзд з Луганської області утворилася величезна чергаВідео

15:28

Російські пілоти готуються до втечі в Південну Америку через наближення перемоги України- розвідкаВідео

15:27

Тямущі господині роблять надріз в губці та насолоджуються результатом: як її використовують

15:19

Зірка "Кварталу 95" зняв потужну пародію на побитого пропагандиста СоловйоваВідео

14:52

Люди вишикувалися у величезні черги і плачуть: кортеж з труною Єлизавети II покинув замок БалморалВідео

14:51

Катя Осадча розповіла про свою зустріч з Єлизаветою II: "Вона була непохитна"Відео

14:39

Друг Шатунова розповів про особливу обставину його здоров'я перед смертю

14:22

Київ готовий до переговорів після деокупації всіх територій України на 1 грудня 1991 року - РезніковВідео

14:12

Дуже нелегке життя: 4 імені, які мають важку долюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересеньГороскоп на завтраГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти