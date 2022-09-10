Військовий експерт спрогнозував прийдешні бої ЗСУ окупантів восени / Фото УНІАН

У ЗСУ є час приблизно до листопада - у плані розвитку свого успішного контрнаступу проти російських окупантів (адже наприкінці осені в Україні починається сезон дощів). Про це в коментарі 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Фахівець також зазначив, що Ізюмське угруповання ворога вже знаходиться в "котлі", адже з одного боку шлях їм перекрили ЗСУ, а з іншого – дві водні перешкоди, як річка Оскол і Сіверський Донець.

Як каже Нарожний, з приводу кількості ворожої живої сили на Ізюмському напрямку зараз можна говорити про приблизно 12 тисяч. Плюс бойова техніка.

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"Друга цікава ситуація - Куп'янськ, адже ми там підійшли вже не просто в поле досяжності HIMARS, а вже і "урагани" дістануть. Це дуже важлива логістична точка, не думаю, що у ворога там дуже багато шансів. У свою чергу, окупанти втратять до 30 тисяч особового складу, це з тих сил, які зайшли в Україну в лютому", – переконаний експерт.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того Керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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