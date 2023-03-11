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Військовий експерт спрогнозував, яка помилка ворога допоможе контрнаступу ЗСУ

11 березня 2023, 02:05
Росіянам для наступу на Донбасі доведеться перекидати ресурси з інших ділянок. І в цьому є шанс ЗСУ, каже військовий експерт.
Грабський, воїн
Сергій Грабський / колаж фото УНІАН

У якийсь момент російським окупантам заради наступу на Донбасі доведеться перекидати війська з інших ділянок фронту, а ЗСУ можуть це використовувати і перейти в контрнаступ. Про це в коментарі "24 каналу" сказав відомий військовий експерт Сергій Грабський.

Можливо, вони будуть відводити частину ресурсів "другої лінії" - швидше за все, на Південному напрямку і на Слобожанщині, каже фахівець.

"Говорити, що вони серйозно оголять якісь ділянки, і для нас наступ перетвориться на якусь прогулянку, я б не став", - стверджує Грабський.

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Що стосується ресурсів і резервів ворога, зазначає експерт, окупанти все ж запізнилися з оголошенням чергової хвилі мобілізації в країні-агресорі.

За словами Грабського, через один-два місяці окупанти фізично не матимуть доступних резервів – і дозволить ЗСУ проводити певні наступальні дії.

"Це питання досить об'єктивне і може бути реалізоване, в цьому немає жодних сумнівів", – підсумував Грабський.

Хто такий Сергій Грабський

Сергій Грабський - український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. У період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводом конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО виїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль НАТО"за особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Військова допомога Заходу Україні

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Однією з ключових проблем, яка була вирішена на Рамштайн-9 - це питання матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.

Ключовим питанням стало збільшення країнами НАТО виробництва снарядів, в тому числі і на заводах колишнього Варшавського договору.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують протягом 2 років збільшити виробництво артилерійських боєприпасів на 500% і дійти до рівня виробництва 90 тисяч снарядів щомісяця.

Таке збільшення виробництво необхідне через необхідність допомагати боєприпасами Україні для захисту від російських окупантів.

Інші новини по темі:

ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ Сергій Грабський
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