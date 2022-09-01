Військовий експерт розповів, як аномально великі втрати вдарили по психіці ворогів / фото УНІАН

Кількість російських окупантів, загиблих на українській землі, вже перевищила 47 тисяч. У країні-агресорі, Росії, виникла паніка через те, що кількість убитих в Україні російських військових постійно збільшується. Про це 24 каналу розповів відомий військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він додав, що також у російському сегменті Інтернету повідомляють про активізацію ударів ЗСУ в Херсонській області.

"Присутні панічні повідомлення про втрати серед російських окупаційних військ саме в цьому районі", – зазначив Коваленко.

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Він додав, що ЗСУ завдають ударів навіть по невеликих точках розміщення військової техніки та особового складу російських загарбників.

"Робиться акцент на тому, що нібито ЗСУ завдають досить масовані високоточні удари не тільки по ворожих складах з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами або пунктам управління. Удари також наносяться не на лінії зіткнення, а глибше – в тилу окупантів", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив-У Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того Керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

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