УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт розповів, як аномально великі втрати вдарили по психіці ворогів

1 вересня 2022, 01:34

Як каже експерт Коваленко, ЗСУ завдають ударів навіть по невеликих точках розміщення військової техніки та особового складу російських загарбників.

ВСУ, вибух
Військовий експерт розповів, як аномально великі втрати вдарили по психіці ворогів / фото УНІАН

Кількість російських окупантів, загиблих на українській землі, вже перевищила 47 тисяч. У країні-агресорі, Росії, виникла паніка через те, що кількість убитих в Україні російських військових постійно збільшується. Про це 24 каналу розповів відомий військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він додав, що також у російському сегменті Інтернету повідомляють про активізацію ударів ЗСУ в Херсонській області.

"Присутні панічні повідомлення про втрати серед російських окупаційних військ саме в цьому районі", – зазначив Коваленко.

Видео дня

Він додав, що ЗСУ завдають ударів навіть по невеликих точках розміщення військової техніки та особового складу російських загарбників.

"Робиться акцент на тому, що нібито ЗСУ завдають досить масовані високоточні удари не тільки по ворожих складах з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами або пунктам управління. Удари також наносяться не на лінії зіткнення, а глибше – в тилу окупантів", – підсумував Коваленко.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив-У Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

До того Керівник ГУР генерал Кирило Буданов говорив, що вже з третього місяця літа, з серпня, на фронтах російсько-української війни, швидше за все, почнуться переломні моменти.

"Україна повернеться до кордонів 1991 року. Ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в доступному для огляду майбутньому", - сказав офіцер.

Інші новини:

ЗСУ новини Херсона Олександр Коваленко новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:34

Військовий експерт розповів, як аномально великі втрати вдарили по психіці ворогів

01:04

Красиві і успішні: 3 жінки гороскопу, які викликають заздрістьВідео

31 серпня, середа
23:53

Україна отримає від США системи NASAMS у 2024 році - ПентагонВідео

23:35

Гороскоп на вересень 2022: Діви притягнуть до себе гроші та випромінюватимуть любовВідео

23:19

Росіяни в пастці, почалася паніка: ЗСУ рухаються до околиць Херсона - ЖдановВідео

Реклама
22:56

Оголошена повітряна тривога: в Харкові лунають потужні вибухи

22:46

Прикмети на вересень 2022: які 10 речей треба зробити в перший місяць осені, щоб ще рік була удачаВідео

22:38

У Німеччині зробили заяву про зняття санкцій з РФВідео

22:29

Гороскоп на серпень 2022 для Львів: повернення боргів, курортний роман і розставанняВідео

22:18

На Донбасі росіяни вчать українських дітей вбивати - мер

22:08

Шоу триває: біля Антонівського мосту гримлять нові вибухиВідео

22:04

Путініст Буйнов опинився на лікарняному ліжкуВідео

21:56

Психолог оцінив ймовірність шизофренії у Путіна і розповів про його клінічний діагнозВідео

21:29

Купатимуться в грошах: які 3 імені несуть багатство та грошовий успіх для кожногоВідео

21:19

Гидує нормами людяності: РФ застосовує проти України всі види зброї - ЗеленськийВідео

21:15

Екстрасенс спрогнозував, що чекає українців взимку і коли буде перемога над РФ

21:05

"Спека починається": у Зеленського анонсували контрнаступ ЗСУ по всьому фронтуВідео

20:50

Надія Бабкіна на фото скривила мерзенну усмішку біля руїн драмтеатру в МаріуполіВідео

20:48

Сергій Стерненко. Як українські партизани ліквідують колаборантівВідеоблоги

20:44

Катрін Деньов влаштувала променад на фестивалі у Венеції зі значком на підтримку УкраїниВідео

Реклама
20:41

Гороскоп на вересень 2022 для Раків: до чого готуватися в перший місяць осеніВідео

20:40

"Щоб по родині не били": бійці ЗСУ відверто розповіли, що мотивує їх на фронті

20:35

"Краще додому звалити": елітні спецпризначенці РФ бунтують і відмовляються воювати в УкраїніВідео

20:35

Контрнаступ на Херсонщині: як ЗСУ використовують тактику НАТОПогляд

20:10

Mamarika розповіла, як і чому її чоловік виїхав з України

20:10

Прикмети на 2 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб осінь була вдалоюВідео

19:58

Погрожують всьому світу: Зеленський вимагає покарати РФ жорсткими санкціямиВідео

19:54

Путін знайшов нового "улюбленця": хто зайняв місце колишнього" фаворита " диктатора ШойгуВідео

19:52

На Дніпропетровщині юнак торкнувся касетного снаряда окупантів і загинувВідео

19:47

Криваві розбірки окупантів у Херсоні: п'яні контрактники розстріляли ФСБшниківВідео

19:37

Співпрацювали з Сурковим і Медведчуком: в Україні готували переворотВідео

19:20

9 років щастя: 4 знаки зодіаку - в списках везунчиків до 2031 рокуВідео

19:17

Топ-модель Белла Хадід показала свій жирний і калорійний сніданок

19:04

Гороскоп на завтра, 1 вересня 2022: Дівам - витрати, Скорпіонам - сімейні проблеми, Рибам - ризик травмВідео

19:02

Окупанти Криму заборонили піротехніку та дрони: в чому причинаВідео

18:58

Потужні удари ЗСУ: на Херсонщині знищені бази та колона РФ з десятками окупантівВідео

18:57

Прем’єр-ліга та Асоціація футболу тиснуть на провайдерів за трансляції ЧУ з футболу

18:53

Що робити, якщо наступили на скло: перша допомога при порізі

18:53

Не припиняла голосно плакати: мережу зворушило відео зустрічі українського солдата з мамоюВідео

18:32

До Нового року будуть страждання: астролог назвала місто, де окупанти будуть бомбити до кінця 2022Відео

Реклама
18:18

У Зеленського висловилися щодо візових обмежень для росіян у ЄвропіВідео

18:16

Наступ ЗСУ дав успіх у трьох районах Херсонщини - обласна рада

18:09

Окупантам світить "снарядний голод": у РФ закінчуються гармати та бронетехніка - The InsiderВідео

18:01

Розповніла Анна Неплях засвітила голу п'яту точку в центрі Риму

17:48

Пенсії в Україні: кому очікувати підвищення восени і взимкуВідео

17:47

У Німеччині двох високопоставлених чиновників підозрюють у шпигунстві на користь РФ - Die ZeitВідео

17:34

Вибух і величезний стовп чорного диму: у Новій Каховці "приліт" по базі окупантів РФВідео

17:31

Горбачов також брехавПогляд

17:07

Знаки долі: що означають однакові цифри на годинникуВідео

17:01

"Страшне видовище": Бабкіна поділилася враженнями про Маріуполь, зруйнований росіянами

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти