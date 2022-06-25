Військовий експерт розповів, як мирним жителям можна врятуватися від артилерійських обстрілів

Військовий експерт розповів, як можна врятуватися від артилерійських обстрілів / колаж УНІАН та ua.depositphotos.com

Під час артилерійських обстрілів не виходить оголосити повітряну тривогу (як це буває при ракетних обстрілах), оскільки їх не може відстежити система ППО. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у черговому відео Youtube-каналі.

"Коли летять ракети, тоді подається сигнал повітряної тривоги. Бо пуски цих ракет може виявити система ППО. І вони летять з великої відстані. Навіть іноді не встигають подати сигнал повітряної тривоги. Артилерію ви не відстежите. Артилерія виїхала на позиції, розвернулася, дала залп, згорнулася і поїхала, все. Ви йдете вулицею, бах і приліт декількох снарядів. У цьому величезна проблема, вся складність в плані попередження населення в разі ударів артилерії", - сказав експерт.

Жданов також запропонував відродити стару, часів Другої світової війни практику - залишати попереджувальні написи на стінах (щоб допомогти людям уберегтися від обстрілів).

"Написи на стінах - мовляв, під час артилерійського обстрілу ця сторона вулиці більш безпечна, коли ви прикриті будівлею. Якщо ви йдете по тій стороні вулиці, де снаряд прилітає і вдаряє фасадну стінку будівлі, ви відразу ж потрапляєте в зону ураження осколків. Причому не тільки від снаряда, але і від стіни, в яку потрапив снаряд. Вони падають прямо вам на голову. А якщо ви йдете під будівлею з боку вулиці, де снаряд вдаряє в тильну сторону будівлі, то правило двох стін (а стін може виявитися більше) дає вам шанс на те, що снаряд не проб'є будівлю і ви не отримаєте камінь на голову від уламків цієї стіни. А тим більше вас не дістануть осколки, які утворюються при розриві снарядів", ‒ підсумував він.

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Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

Крім того, стало відомо, що в тилу окупантів на Херсонщині українці підстерегли в засідку і знищили Російський КамАЗ-Тайфун, в якому було повно росіян.

До того військовий експерт Олег Жданов говорив ‒ окупанти поспішають зайняти позиції, облаштувати військові бази. І потім закріпитися на Херсонщині. Але для цього потрібні реально роки ‒ тому агресори, каже Жданов, нітрохи не встигнуть досягти таких цілей.

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