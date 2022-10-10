Військовий експерт пояснив, чому розвалюється оборона ворогів під ударами ЗСУ / колаж фото УНІАН

Українська армія не дозволяє закріпитися російським окупаційним військам і змушують перекидати сили, тому оборона росіян не витримує і розвалюється. Про це розповів керівник українського Центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан в ефірі радіостанції Радіо НВ.

З кожним ударом ЗСУ, каже фахівець, змушують перекидати сили і засоби, гармати або витрачати паливо на той чи інший напрямок, тим самим виснажуючи все Правобережне угруповання російських окупаційних військ.

Кузан каже, що військові завжди готуються до найгірших сценаріїв.

"За темпом просування вздовж Дніпра ми бачимо, що їх оборона руйнується швидше, ніж гірші прогнози військових", – підкреслив фахівець.

Кузан особливо сказав, що ще в серпні 2022 року всі обговорювали залізобетонні укріплення, які нібито будували окупанти на півдні ‒ але це не допомогло окупантам закріпитися на Херсонщині.

"Зараз завдяки нашій маневровій тактиці - просуванню малими групами, оточенню і обходу з різних сторін, з флангів — ми змушуємо росіян просто тікати, часто навіть залишаючи техніку і боєприпаси. При цьому ми поступово вирівнюємо фронт", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося - на думку політолога Олега Соскіна, мобілізація в РФ поки не призведе до масових протестів, проте вже через кілька місяців, у січні-лютому 2023 року, країну-агресора чекають бунти і побоїща.

Крім того, на думку російського соціолога Ігоря Ейдмана, Путін може піти з поста президента Російської Федерації протягом наступного року.

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