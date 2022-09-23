Піде за рік, максимум - два: Ейдман назвав умову відсторонення Путіна від влади

Путін може відійти від влади в РФ протягом року - Ігор Ейдман / Колаж Reuters, УНІАН, особистий архів Ігоря Ейдмана

Путін може піти з поста президента Російської Федерації протягом наступного року. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

"Росія програє цю війну остаточно, а Путін піде протягом року. Я оцінюю ймовірність такого сценарію в 60-70%. Ще відсотків 20-30 на те, що це відбудеться протягом двох років. І не більше 10%, що це затягнеться на довше", - вважає Ейдман.

За його словами, ймовірність відсторонення Путіна від влади багато в чому буде залежати від випадковості.

"Вся російська еліта ремствує, але чи знайдуться там сміливі люди, та ще й пощастить їм, щоб спробувати усунути Путіна від влади або фізично знищити, я сказати не можу. Цього не знає ніхто. Але в будь-якому випадку у Путіна немає майбутнього. Я не думаю, що він протримається більше року, максимум - двох. Його режим абсолютно приречений, а його самого напевно оголосять божевільним – все до цього йде", - переконаний Ейдман.

Експерт також додав, що російські еліти надалі намагатимуться відхреститися від дій Путіна в Україні.

При цьому, на його думку, після відходу Путіна від влади, ситуація в Росії сильно зміниться, тому як в російській історії поразка у війні і відхід автократа завжди вели до глобальних змін - до реформ і якоїсь відлиги.

"Хто б не прийшов до влади, він абсолютно точно буде намагатися домовитися з Україною, із Заходом про те, щоб припинити цю конфронтацію, яка руйнівна для Росії в усіх відношеннях. Тому будь-хто буде намагатися домовитися про те, щоб піти на поступки", - говорить Ейдман.

Як повідомляв Главред, російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін спрогнозував подальшу долю президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, зміг би російський диктатор відійти від влади і залишитися живим.

Також раніше за інформацією видання The Washington Post зазначалося, що секретар Радбезу Росії Микола Патрушев може прагнути зайняти місце президента Володимира Путіна. Він набуває все більшого впливу, і саме його ідеї можуть лежати в основі рішень, прийнятих нинішнім господарем Кремля.

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