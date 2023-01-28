Військовий експерт Роман Світан розповів про те, як українські війська зайняли позиції на висотах і випалюють окупантів у Соледарі .

Військовий експерт пояснив, як ЗСУ випалюють ворогів у Соледарі / колаж фото УНІАН і twitter.com/Maxar

Українські війська вчасно відійшли від міста Соледара (що на Донеччині) і зайняли більш вигідні позиції, з яких тепер ЗСУ просто випалюють російських окупантів, які зайшли в міську забудову. Про це заявив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі Апостроф TV.

"Ми вийшли з міста Соледар, де вже не було можливості утримувати певні рубежі, на кращі позиції. Після того, як російська артилерія знищила рубежі оборони в Соледарі, не було сенсу його утримувати", – пояснив експерт.

За словами Світана, в такій ситуації оптимально утримувати Лівий берег річки Бахмутка, на якій починаються певні височини. І з них набагато зручніше знищувати ворога в самому Соледарі.

"Місто зараз лежить як на долоні перед нашими військовими. І наша арта зараз випалює росіян у самому Соледарі. Тут проблем великих немає, ми утримуємо лінію оборони і не даємо росіянам обійти Бахмут зі Сходу", – підсумував експерт.

Бої за Соледар

У Соледарі, який знаходиться за 15 км від Бахмута, тривали запеклі бої.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 12 січня повідомили, що російські окупанти, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.

У Білому домі 12 січня заявили, що не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів.

13 січня заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що "ніч у Соледарі була спекотною, тривали бої". За її даними, ворог кинув майже всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.

17 січня повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України продовжують відбивати атаки російських окупантів в Соледарі Донецької області.

25 січня стало відомо про те, що українське військове командування вирішило вивести бійців із Соледара. Захисники України зайняли нові позиції в околицях міста.

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