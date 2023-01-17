РФ не змогла захопити Соледар: ЗСУ відбивають атаки та палять окупантів

Окупанти не захопили Соледар, а підрозділи ЗСУ намагаються максимально знекровити ворога.

ЗСУ продовжують оборонні бої у Соледарі / Тетяна Коваленко, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Підрозділи Збройних сил України продовжують відбивати атаки російських окупантів у Соледарі Донецької області.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив у коментарі Суспільному.

За його даними, українські захисники перебувають у Соледарі і дають відсіч окупантам РФ.

Представник ЗСУ уточнив, що РФ не захопила Соледар, а підрозділи ЗСУ виконують два завдання: не дають окупантам системно прорвати оборону і намагаються максимально знекровити ворога.

"Наші підрозділи знаходяться там і постійно уражають вогнем противника", — додав Череватий.

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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