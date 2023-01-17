РФ не змогла захопити Соледар: ЗСУ відбивають атаки та палять окупантів

Підрозділи Збройних сил України продовжують відбивати атаки російських окупантів у Соледарі Донецької області.
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив у коментарі Суспільному.
За його даними, українські захисники перебувають у Соледарі і дають відсіч окупантам РФ.
Представник ЗСУ уточнив, що РФ не захопила Соледар, а підрозділи ЗСУ виконують два завдання: не дають окупантам системно прорвати оборону і намагаються максимально знекровити ворога.
"Наші підрозділи знаходяться там і постійно уражають вогнем противника", — додав Череватий.
Бої за Соледар
Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.
Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.
Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.
Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.
За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.
Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.
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