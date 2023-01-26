glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ми на цю цифру вийдемо": Подоляк розповів, скільки Україна отримає танків

26 січня 2023, 16:39
В Офісі президента зазначили, що Україні вже пообіцяли передати 120 танків.
Подоляк, танки
Україна отримає західні танки / Колаж фото Вікіпедія, ОПУ

Україна отримає західні танки, які так необхідні для звільнення територій від російських окупантів. Це стало остаточним переломом у питанні військової допомоги Україні. . Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Він переконаний, що це не призведе до ескалації конфлікту, адже велика війна вже відбулася.

"Все, перелам остаточно стався. Ще є відголос страху ескалації, але вже всі зрозуміли, що ніякої ескалації не буде, що ескалація вже є в повному обсязі, вже є велика війна й треба все дати Україні тут і зараз", - сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що Україні необхідно 350-400 танків, щоб сформувати бригади для контрнаступу. Ці танки знадобляться вже на початку весни.

"Якщо офіційно заявлено вже про приблизно 120 танків, але нам, враховуючи момент, потрібно 350 – 400 танків для формування конкретних танкових штурмових бригад, то я думаю, що ми на цю цифру і вийдемо",– сказав Подоляк.

Україна отримає танки Leopard 2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 січня зробив заяву про те, що німецький уряд ухвалив рішення про постачання Україні танків Leopard 2.

При цьому Берлін дозволить країнам, у яких є німецькі танки Leopard, передати їх Україні.

Згідно з даними німецького видання Spiegel, Захід надасть Україні близько 80 танків Leopard. Йдеться про два танкові батальйони по 40 одиниць техніки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що Україна отримає танки Leopard 2 приблизно за 3 місяці. Берлін відправить Києву два батальйони бойових машин. Перша партія - 14 одиниць Leopard 2A6 - повинні швидко підготувати для їх постачання українській державі.

Інші новини:

війна в Україні танки військова допомога вторгнення Росії Михайло Подоляк
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:40

Як посилити прийом сигналу на телефоні: прості способи, які допоможуть забути про поганий зв'язок

17:36

Мрії здійсняться по клацанню пальців: три знаки Зодіаку цілий рік будуть під заступництвом Всесвіту

17:31

"Журналістка аж здригнулася": ракетний удар у Києві потрапив у прямий ефір британського ТБВідео

17:29

Які брови в тренді зараз: 5 популярних варіантів, що зроблять погляд запаморочливим

17:25

Якщо Путін відійде від влади, в Росії почнеться "великий поділ" - ШейтельманВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:05

Перекрутять будь-яку ситуацію на свою користь: 4 знаки зодіаку професійно маніпулюють людьмиВідео

16:52

РФ намагається прорвати оборону на Донбасі: у ЗСУ пояснили, чому важливо тримати Бахмут і ВугледарВідео

16:45

Шкаралупа злетить з яйця за секунди: секретний інгредієнт, який варто додати у воду при варінніВідео

16:44

Favbet Foundation допоміг забезпечити евакуйовані сім’ї побутовою технікою та меблями

Реклама
16:39

"Ми на цю цифру вийдемо": Подоляк розповів, скільки Україна отримає танківВідео

16:38

"Вороги здохнуть, а ми потрапимо в рай": Слєпаков заспівав пародію на колискову і розлютив росіян

16:35

Тищенко драпанув до Таїланду і влаштував скандал: у Слузі народу відреагували та вигнали депутатаВідео

16:14

"Вбивають цілими батальйонами": втрати Росії за 2 місяці дорівнюють двом війнам у Чечні - ЧереватийВідео

15:45

Не готувалися до ударів зсередини: експерт розповів, навіщо в Москві встановили ППОВідео

15:39

Якщо забилася труба: 7 способів, як прочистити раковину на кухні без магазинної "хімії"

15:32

У ПАРЄ прийняли резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна і Лукашенка

15:31

Нова атака морозів: Україну чекає найсильніша негодаВідео

15:25

Захід посилить міць ЗСУ 100 танками Leopard: у Польщі назвали терміни передачі своїх бойових машинВідео

15:04

В Україні з 1 лютого поміняють правила видачі субсидій: що зміниться

14:56

"Зруйнують ще одне місто України, почнеться "треш": астролог попередила про жахливий бій в лютомуВідео

Реклама
14:33

Не тільки Лозинський: водоканал в Дніпрі закупив генератори по завищеним цінам

14:22

Нестерпна тяжкість в крові: як не помилитися, міряючи тискВідео

14:16

Чоловіки будуть в захваті від них: розкішний рецепт картопляних млинців на Масляну 2023Відео

14:15

Навіщо класти цукор поруч з хлібом: не доведеться викидати важливий продукт

13:57

Повернення Криму і крах режиму Путіна: на Заході дали оцінку новим можливостям УкраїниВідео

13:34

"Путін готовий йти до кінця в Україні": диктатор відмовився від мирного плану посередників

13:24

Знищено 47 крилатих ракет: Залужний повідомив деталі удару РФ по Україні

13:12

ЗСУ зажмурили священика-окупанта під Бахмутом

13:11

РФ перед ракетним ударом навмисно вночі пускала дрони: у ЗСУ пояснили причинуВідео

13:00

Гороскоп на завтра 27 січня 2023: Тельцям - спілкування, Ракам - почуття, а Рибам - зміни

12:57

Україна не воюватиме на території Росії: Зеленський назвав чітку позицію КиєваВідео

12:56

Зовсім не для краси: чому в СРСР сходинки фарбували лише по краях

12:55

На Заході вже почалася дискусія про літаки для України - PoliticoВідео

12:39

"Це не допоможе їм": Данілов пояснив, чому ППО не врятує Путіна і його оточенняВідео

12:28

Абрамси закриють "брестські ворота": навесні Польща отримає перші американські танки

12:25

Зайдемо в Крим, звільнимо Луганську і Донецьку області: Маломуж розповів про перелом у війні з РФВідео

12:16

ЗСУ потрібні ракети більшої дальності, щоб бити по ворожих складах - ГУРВідео

12:14

Зеленський відмовився від діалогу з Путіним: Кремль в істериці вибухнув порцією звинуваченьВідео

12:06

Процес займе "багато місяців": у Білому домі розповіли, коли поставлять Abrams

12:00

Еліти ділитимуть майно клану Путіна, громадянська війна в Росії неминуча - ШейтельманВідео

Реклама
11:50

Навіщо 27 січня потрібно пити молоко всім: прикмети і що не можна робитиВідео

11:34

"Хай не розраховує на зменшення підтримки України": Шольц жорстко припечатав ПутінаВідео

11:33

Навіщо класти туалетний папір у шафу: унікальний секрет від досвідчених господинь

11:29

"Беззубий і слабкий розумом": Гіркіна обурила заява Путіна про війну в Україні

11:25

"Для мене Путін - ніхто": Зеленський зробив жорстку заяву

11:12

Користь і шкода волоських горіхів: розкриваємо всі секрети суперфуду

10:56

У двох областях та Києві "прильоти" під час ракетного удару по Україні: подробиціВідео

10:30

Пальчики оближеш: неймовірний рецепт хрусткої квашеної капусти у власному сокуВідео

10:28

У Криму вороги готуються до нової хвилі мобілізації: у Генштабі ЗСУ озвучили деталіВідео

10:12

У Києві прогриміли потужні вибухи, над містом дим: що відомо на даний момент

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти