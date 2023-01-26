"Ми на цю цифру вийдемо": Подоляк розповів, скільки Україна отримає танків

В Офісі президента зазначили, що Україні вже пообіцяли передати 120 танків.

Україна отримає західні танки / Колаж фото Вікіпедія, ОПУ

Україна отримає західні танки, які так необхідні для звільнення територій від російських окупантів. Це стало остаточним переломом у питанні військової допомоги Україні. . Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Він переконаний, що це не призведе до ескалації конфлікту, адже велика війна вже відбулася.

"Все, перелам остаточно стався. Ще є відголос страху ескалації, але вже всі зрозуміли, що ніякої ескалації не буде, що ескалація вже є в повному обсязі, вже є велика війна й треба все дати Україні тут і зараз", - сказав Подоляк.

Подоляк зазначив, що Україні необхідно 350-400 танків, щоб сформувати бригади для контрнаступу. Ці танки знадобляться вже на початку весни.

"Якщо офіційно заявлено вже про приблизно 120 танків, але нам, враховуючи момент, потрібно 350 – 400 танків для формування конкретних танкових штурмових бригад, то я думаю, що ми на цю цифру і вийдемо",– сказав Подоляк.

Україна отримає танки Leopard 2

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 січня зробив заяву про те, що німецький уряд ухвалив рішення про постачання Україні танків Leopard 2.

При цьому Берлін дозволить країнам, у яких є німецькі танки Leopard, передати їх Україні.

Згідно з даними німецького видання Spiegel, Захід надасть Україні близько 80 танків Leopard. Йдеться про два танкові батальйони по 40 одиниць техніки.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що Україна отримає танки Leopard 2 приблизно за 3 місяці. Берлін відправить Києву два батальйони бойових машин. Перша партія - 14 одиниць Leopard 2A6 - повинні швидко підготувати для їх постачання українській державі.

Інші новини: