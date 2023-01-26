Потужна "бавовна" в РФ: росіяни в паніці сидять без світла після "прильотів"

Губернатор Бєлгородської області заявив, що під обстріл нібито потрапив один з населених пунктів.

Вибухи в Бєлгороді / колаж фото Telegram, УНІАН (ілюстративне фото)

У Білгородській області росіяни в паніці не можуть знайти собі місця. Там знову сталася "бавовна". Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Він розповів нібито про обстріл одного з сіл. Після "прильотів" частина населеного пункту залишилася без світла.

"Під обстріл потрапило село Муром Шебекінського міського округу. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі, без світла залишається приблизно половина села. Аварійні бригади та оперативні служби знаходяться на місці, щоб максимально оперативно усунути наслідки обстрілу", - написав Гладков.

Також він стверджував про те, що в області нібито працює російське ППО.

Місцеві жителі в шоці від того, що вибухи лунають вже кілька годиною. При цьому вони з кожним разом ставали все голоснішими і голоснішими.

Повідомляється, що вибухи пролунали в районі селищ Дубове і Північне Бєлгородської області.

"У Північному вже пів години чути хлопки найближчі і далекі ... В районі супутника теж саме, чути все голосніше і голосніше ... Бахи чути в районі Дубового з 13: 00 і досі", - пишуть росіяни

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму. Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

25 січня прогриміли потужні вибухи в анексованому Криму. Цього разу гуркотіло в Сакському районі. Уточнюється, що з боку військового аеродрому помітили сильний дим. При цьому місцеві жителі скаржаться, що частина села залишилася без електроенергії.

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