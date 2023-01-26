Діяли скритно: у ЗСУ розповіли деталі відходу військових із Соледара

ЗСУ відступили на заздалегідь підготовлені позиції. У Соледарському районі продовжують точитися жорсткі бої.

ЗСУ вийшли із Соледара / 93-я ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти постійно намагалися захопити Соледар у Донецькій області. Останній час штурм майже не припинявся і в самому місті точились бої. Українське командування ухвалило рішення про вивід захисників із Соледара, щоб зберегти життя особового складу. Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів про те, як саме відбувався цей відхід військ.

Українські військові відійшли на заздалегідь підготовлені рубежі оборони. Ця операція була добре організованою та максимально скритною. Бійці ЗСУ відходили із Соледара під прикриттям.

"Не було ніякої паніки, не було ніякої втечі, не було ніякого оточення, не було масованого взяття у полон", - сказав Череватий.

Попри те, що українські військові покинули місто, у районі продовжують точитися жорсткі бої. Минулої доби ворог здійснив 85 обстрілів та відбулося 8 бойових зіткнень.

Череватий наголосив на тому, що Бахмут досі залишається найгарячішою точкою на фронті. Українським військовим вдалося вирівняти лінію оборони.

Бої за Соледар

У Соледарі, який знаходиться за 15 км від Бахмута, тривали запеклі бої.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 12 січня повідомили, що російські окупанти, імовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.

У Білому домі 12 січня заявили, що не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів.

13 січня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що "ніч у Соледарі була спекотною, тривали бої". За її даними, ворог кинув майже всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.

17 січня повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України продовжують відбивати атаки російських окупантів у Соледарі Донецької області.

25 січня стало відомо про те, що українське військове командування вирішило вивести бійців із Соледара. Захисники України зайняли нові позиції в околицях міста.

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