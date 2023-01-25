Офіційно: ЗСУ відвели із Соледара

Українські війська відвели із Соледара Донецької області. Відповідне рішення ухвалило українське військове командування.
Про це в середу, 25 січня, повідомив у коментарі AFP представник східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий.
За його словами, захисники України займуть нові позиції в околицях міста.
"Після місяців інтенсивних боїв, за останні тижні українська армія залишила (Соледар, — ред.) та відійшла на околиці міста на підготовлені позиції", — заявив він.
Водночас полковник розповів Суспільному, що Сили оборони відведені для збереження життя особового складу.
За словами Череватого, українські захисники виконали основне завдання: не дали противнику системно прорватися на Донецькому напрямку і вийти в тил, а потім рухатися на оперативний простір.
"(ЗСУ, – ред.) вибили максимально сил, в першу чергу живу силу особового складу, виснажили ворога", - сказав він.
Бої за Соледар
У Соледарі, який знаходиться за 15 км від Бахмута, тривали запеклі бої.
Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 12 січня повідомили, що російські окупанти, імовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення міста не матиме важливого оперативного значення і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута.
У Білому домі 12 січня заявили, що не можуть підтвердити, що Соледар перебуває під контролем окупантів.
13 січня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що "ніч у Соледарі була спекотною, тривали бої". За її даними, ворог кинув майже всі основні сили на донецький напрямок і підтримує високу інтенсивність наступу.
17 січня повідомлялося, що підрозділи Збройних сил України продовжують відбивати атаки російських окупантів у Соледарі Донецької області.
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