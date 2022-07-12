Військовий експерт відповів, чи реальна нова всеосяжна атака Росії на Україну / ЗСУ та ua.depositphotos.com

Російські окупанти поки що мають оперативні запаси сил, але зараз у низ відсутня база мобілізаційного розгортання. Про це заявив відомий військовий експерт Сергій Грабський у коментарі каналі "Еспресо".

"Тут доречно нагадати, що саме мобілізовані резервісти і склади основи того багаття, яке запалило Лютневу революцію в Росії 1917 року. Звичайно, Росія може набрати відповідну кількість людей, але це час і ресурси. І ті ресурси не тільки означають гроші, вони обмежені і спонукають РФ до нервових дій або взагалі відмовлятися від таких дій", — сказав фахівець.

На його думку, Путін і кремлівська верхівка буде підтримувати строго певний градус конфлікту ‒ намагаючись утримати тимчасово захоплені території України.

"Всеосяжний наступ росіян сьогодні не виглядає реальним, тому що у них немає готових резервів. Тому найбільш ймовірно, що це політична заява", - підсумував військовий експерт.

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Нагадаємо, раніше відомий австрійський аналітик Том Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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