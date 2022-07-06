"Це лише початок": експерт назвав причину та строки військового "колапсу" в Росії

У РФ колапс з військовими-експерт / facebook.com/Mikokuk

Росія відчуває вкрай серйозні проблеми з дефіцитом військовослужбовців - незабаром на ворожі війська в Україні чекає "справжній колапс" систем управління і забезпечення, заявив в ефірі 24 каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний супротив" Олександр Коваленко.

Військовий експерт пригадав, що останні удари сил ЗСУ по військових ворожих складах мали суттєвий вплив на їхні можливості здійснювати ефективні та успішні наступальні дії.

Олександр Коваленко крім цього впевнений, що наступ військ РФ на Донбасі вже істотно сповільнилося, а на деяких ділянках фронту ЗСУ й зовсім вже йдуть в контрнаступ.

"Це тільки початок. Я впевнений, що вже в кінці липня і початку серпня ми побачимо справжнісінький колапс як системи управління, так і системи забезпечення російських окупаційних підрозділів", – зазначив Коваленко.

Експерт зазначив, що окупанти роками звозили боєприпаси на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а зараз ці склади знищені. Александлр Коваленко крім усього іншого переконаний, що такі удари завдають істотної шкоди ворогові.

Як повідомляв Главред, експерт Олександр Коваленко також повідомив про те, що Керченський міст відіграє дуже важливу роль для окупанта - це основна логістична "артерія" від материкової Росії до окупованого Криму, тому його посилено охороняють. Він може бути знищений, але головне в цьому – відстань і потрібна ракета, а поки ні того, ні іншого в України немає.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов у квітні 2022 року говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

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