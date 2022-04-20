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"Передову не покину": дівчина-навідниця САУ, яка стала зіркою мережі, розповіла про участь в боях

20 квітня 2022, 16:20

23-річна українка вправно знищує російських окупантів, поки вдома її чекають двоє синів.

Дівчина-навідниця САУ, яка стала зіркою мережі, розповіла про участь в боях/ Скрін з відео

Навідниця самохідної артилерійської установки Тетяна прославилася у мережі після того, як користувачі побачили відео її вправної роботи. Дівчина зняла фрагмент відео, на якому майстерно веде вогонь по окупантах, для рідних. Проте не стрималася і виклала цей шматочок відеозапису в Tik-Tok, а вже на ранок прокинулася знаменитою.

За лічені дні ролик набрав мільйони переглядів. Дівчина зазначає, що запис був зроблений під час реального бою, повідомляється в сюжеті ТСН.

Тетяна Чубар має двох синів, які чекають її вдома. Раніше вона встигла попрацювати кондитером, а потім пішла у ЗСУ, адже з дитинства про це мріяла.

За 5 років служби у Збройних силах України дівчина була діловодом, служила в медроті, зрештою вивчилася на навідницю САУ. На її рахунку уже понад десяток знищених ворожих цілей.

У бронетехніці і серед військових Тетяна почуває себе як риба у воді. Зазначає, що з перших днів, як вона з’явилася у навчальному центрі, чоловіки-військові сприймали її скептично. Проте потім вони побачили, як вправно вона тягає залізяччя, і змінили свою думку.

Дівчина навіть на війні з патріотичним манікюром та макіяжем. Розповідає, що любить рожевий колір.

"Я принцеска. Кажу: я ж дівчинка, я ж люблю рожеве, я ж блондинка. Насправді, я люблю рожевий", – каже вона.

Тетяною захоплюється уся бригада, а от вона свого героя ще не знайшла – серце навідниці поки вільне.

Дівчині уже не раз пропонували перевести її подалі від передової, проте вона не погоджується.

"Я від цього кайфую, просто кайфую. Я кажу, що я сюди з хлопцями приїхала, я звідси з хлопцями й поїду", – наголошує Тетяна.

Уже вийшов наказ про нагородження Тетяни медаллю захисника Вітчизни. Також керівництво подало рапорт на призначення навідниці САУ командиром гармати.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували ще одного командира російської армії, який керував інженерно-саперним полком. Полковник Михайло Нагамов уже прибув додому в Росію серед 200-х.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили російських окупантів, які приїхали з Чечні вбивати українців. Українські захисники знищили взвод солдатів РФ разом з їх технікою.

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війна в Україні ЗСУ САУ вторгнення Росії
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