Бійці ДПСУ вийшли до державного кордону України у трьох областях/ facebook.com/МВД Украины

Українські захисники з Держприкордонслужби вийшли до державного кордону України на всіх напрямках у Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Зараз по лінії держкордону у цих регіонах відновлюють облаштування позицій. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, пише Українська правда.

"В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки. Спочатку разом зі Збройними силами відбувся вихід до прикордонних підрозділів та інших місць дислокації, а далі в напрямку лінії державного контролю, в тому числі і на напрямку пунктів пропуску", – зазначив Демченко.

Він уточнив, що в межах цих трьох областей протяжність державного кордону становить майже 1200 кілометрів.

Проте, за словами речника ДПСУ, через продовження агресії РФ не відбувається класичної охорони кордону, адже ще залишається небезпека мінування, роботи ДРГ та обстрілів з суміжної території.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що українська влада має стратегію щодо деокупації всіх населених пунктів на Півдні України.

Також повідомлялося, що сьогодні Росія вважає Донецьку та Луганську області головним напрямком свого наступу. Окупанти вже назвали процес другою фазою війни. Але серйозні бойові зіткнення очікуються не тільки на Донбасі, але й у Харкові, а також на харківському напрямку.

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