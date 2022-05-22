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Військовий експерт пояснив, чому масштабний контрнаступ української армії під питанням

22 травня 2022, 10:01

Експерт Олександр Коваленко окремо підкреслив, що дана тактика "не настільки швидка, як якщо б це був повномасштабний наступ по всіх фронтах".

Танк, ЗСУ
Військовий експерт пояснив, чому масштабний контрнаступ української армії під питанням / колаж фото УНІАН і Генштабу

Масштабний контрнаступ української армії малоймовірно, оскільки це не відповідає нинішній тактиці і стратегії командування ЗСУ. Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Масштабного контрнаступу, я вважаю, не буде. Тому що це не відповідає стратегії і тактиці, яку використовують Збройні сили України проти російських окупантів", ‒ зазначив він.

За словами Коваленка, у Київській, Чернігівській, Сумській області раніше і тепер у Харківській області українській армії починали контрнаступи на напрямках, які ворог не може утримувати.

"Зараз основою тактики і стратегії ЗСУ є оборонні дії, які зупиняють ворога. Потім-знищення його передових підрозділів. Ми бачимо елементи війни на виснаження. Більш вразливі напрямки, які ворог вже не може стримувати, там починається контрнаступ", ‒ зазначив він.

Коваленко підкреслив, що ця тактика "не настільки швидка, як якщо б це був повномасштабний наступ по всіх фронтах".

"Але дає можливість зберегти якомога більше життів військовослужбовців, мінімізує втрати не тільки ЗСУ, а й втрати серед цивільного населення і руйнування", ‒ додав він.

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Нагадаємо, раніше засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв заявив про те, що Центр бойових дій війни Росії проти України переміститься на Донбас.

Почнуться позиційні бої, окупанти спробують захопити ряд населених пунктів і можуть влаштувати показові "суди" над захисниками Маріуполя. Через 1,5 місяці ЗСУ можуть піти в контрнаступ на території Донецької та Луганської областей, щоб звільнити свої землі і заблокувати лінії постачання армії РФ.

Військова техніка в українських військових для таких дій вже з'являється.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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