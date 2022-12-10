Військовий експерт пояснив, який фактор може запустити ленд-ліз від США в 2023-му

Зараз зброю ЗСУ постачають за іншими програмами, але США роблять все, щоб вийти на конвеєрне забезпечення української армії, розповів експерт.

Військовий експерт пояснив, який фактор може запустити ленд-ліз від США у 2023-му / колаж фото УНІАН та скріншот з відео

США може почати поставки зброї ЗСУ в рамках закону про ленд-ліз вже з майбутнього, 2023 року. Про це в ефірі телеканалу Freedom заявив відомий військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Зараз Україна отримує допомогу в рамках пакетів, які були виділені Конгресом. Ну ось тієї допомоги, яка виділялася. Це ще не ленд-ліз. Це не ті поставки, які йдуть за умовами. Але, як ми бачимо, підготовка йде інтенсивна. І десь з наступного року це може початися. Ну я маю на увазі-яка підготовка? Підготовка з оборонної промисловості Сполучених Штатів. Ми бачимо, що там робляться певні кроки. Навіть президент Байден відвідував безпосередньо виробничі потужності таких деяких концернів", - сказав він.

Як вважає Мусієнко, питання грошей в ленд-лізі, як це не парадоксально, але другорядне. А на перший план виходить швидкість поставок.

"І тут ключове. Що найголовніше? Найголовніше навіть, скажімо так, механізм фінансування – не визначальний фактор. Хоча це важливо. Гроші, я думаю, що будуть. Принаймні на наступний рік закладається сума на підтримку України. Важливо - щоб на ці гроші було що купити і поставити. В оперативних потребах. Я роблю акцент на слові "оперативних". Тому що війна йде зараз, захищатися потрібно зараз. І в цьому сенсі найважливіше – налагодити зараз і збільшити виробництво озброєння і боєприпасів. Для того, щоб воно збільшувалося на складах. А потім вже пол це питання фінансування, логістики і так далі", − підсумував експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ленд-ліз від США для України

Раніше генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, що західні країни досить повільно надають Україні зброю і постачають її в недостатніх кількостях хоча могли б давати і більше. Причиною цього є страх, що війна між Росією і Україною може перерости у війну РФ і НАТО, або ж стати ядерною.

Однак щоб цього не допустити, потрібно не гальмувати надання зброї, а рішуче здобути перемогу над країною-агресором Росії на полі бою, підкреслив Романенко.

Український офіцер, політтехнолог і журналіст Тарас Березовець зазначав, що війна Росії проти України завершиться силовим сценарієм. Київ має завдати нищівної поразки Москві. Ключовим моментом може стати звільнення Криму, після якого Володимира Путіна відсторонить від влади його власне оточення. Якщо ЗСУ отримають багато зброї від США в рамках ленд-лізу, українські війська зможуть розбити російських окупантів за 1,5 роки.

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