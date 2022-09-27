"Російський ленд-ліз": з початку вторгнення Росії ЗСУ захопили понад 2 тис. одиниць техніки ворога

Українці взяли 2017 трофеїв по "російському ленд-лізу" / Фото Telegram

З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого Сили оборони України захопили понад дві тисячі одиниць російської військової техніки. Трохи більше півтисячі бронемашин та озброєння потрапили до рук захисників під час контрнаступу, який триває впродовж останнього місяця.

Інфографіку захопленої за сім місяців війни проти Росії техніки опублікував Telegram-канал UA War Infographics.

Зокрема, з 24 лютого українці взяли 2017 трофеїв по "російському ленд-лізу", з них за час контрнаступу – 567. В цілому, захисники України захопили:

732 бойові броньовані машини (зокрема 237 в ході контрнаступу);

400 одиниць автомобільної техніки (96);

392 танка (103);

182 артилерійські системи (58);

167 одиниць спецтехніки (45);

65 безпілотних літальних апаратів (8);

41 реактивна система залпового вогню (14);

37 засобів протиповітряної оборони (6);

один вертоліт (0).

Скільки російської техніки захопили ЗСУ / Фото t.me/uawarinfographics

"Твердження про те, що Росія стала одним з найбільших постачальників зброї для ЗСУ – аж ніяк не жарт. Зауважте, що це кількість захопленої зброї й техніки, яка підтверджена, а більша частина ніде не світиться", – зазначили на каналі.

Як повідомляв Главред, Збройні Сили України захопили елітний трофей - кращий бойовий танк російської армії Т-90М Прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності (КССЗ), також відомим під назвою Накидка.

Крім того, Збройні Сили України в ході контрнаступу захопили російську машину коригування вогню на базі БТР-82. Йдеться про сучасну російську командно-спостережну машину Канонада.

Також захисники України в понеділок, 19 вересня, збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.

Інші новини: