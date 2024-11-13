Демобілізація обмежено придатних до 25 років: Комітет нацбезпеки ВР провалив голосування

Нардепи голосували за законопроект, який предбачає можливість повернутися в запас особам до 25 років.

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У ВР голосували за законопроєкт про демобілізацію обмежено придатних до 25 років / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, ua.depositphotos.com

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У ВР не підтримали законопроєкт №12147, який дозволяв би звільнитися зі служби обмежено придатним військовослужбовцям до 25 років

Юридичну колюзі.ю виправляти ніхто не хоче

У середу, 13 листопада Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав законопроєкт №12147, який передбачав можливість звільнення зі служби обмежено придатних військовослужбовців віком до 25 років. Про це повідомила народна депутатка та членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

"Комітет НЕ підтримав законопроєкт 12147 щодо звільнення їх з військової служби... На жаль, голосування завалили. Поки що по цій проблемі все залишається, як було. Тобто ми зробили колізію у травні і наразі виправляти її ніхто не хоче", - заявила вона. відео дня

Бобровська не підтримала таке рішення і зазначила, що людям до 25 років, яких мобілізували через прогалини в законодавстві, повинні мати можливість повернутися в запас. Варто зазначити, що висновки Комітету та обґрунтування такого рішення на сайті парламенту ще не опубліковані.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Демобілізація військових - останні новини

Нагадаємо, 9 жовтня під час засідання Верховної Ради України було ухвалено рішення про заборону мобілізації громадян віком від 18 до 25 років. Раніше мобілізація цієї категорії відбувалася через юридичну колізію, що дозволяла переведення осіб, визнаних "обмежено придатними у воєнний час", зі списку призовників до списку військовозобов'язаних.

Водночас у Раді та уряді неодноразово критично висловлювалися можливої демобілізації військових. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підкреслив, що це може призвести до ослаблення фронту, чого не можна допустити.

Як повідомляв Главред, депутати підготували законопроєкт про демобілізацію обмежено придатних військових, мобілізованих у віці 18-25 років, заявила Соломія Бобровська. Вона зазначила, що це не критична кількість осіб, і що депутати мають намір надати їм право на звільнення. Однак, за словами Єгора Чернєва, наразі немає підстав для демобілізації, оскільки таких військових "ніким замінити".

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Хто така Соломія Бобровська? Соломія Анатоліївна Бобровська — українська громадська та політична діячка, народна депутатка України IX скликання, з 29 серпня 2019 року член депутатської фракції політичної партії "Голос", екс-виконувачка обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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