У Раді зробили заяву щодо демобілізації військових і назвали головний пріоритет

Обговорюється ротаційний спосіб надання можливості відпочити протягом кількох місяців для військових.

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У Раді зробили заяву з приводу демобілізації / колаж: Главред, фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти, УНІАН

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Рано говорити, що законопроєкт про демобілізацію буде ухвалено

Обговорюється початок необхідних для військових ротацій

У короткостроковій перспективі - протягом наступних півроку - рано говорити, що законопроєкт про демобілізацію з'явиться у Верховній Раді й буде ухвалено, заявив член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

Як підкреслив він в ефірі на Radio NV, на закритих засіданнях із керівниками ЗСУ, Генштабу та представниками Міноборони постійно тривають обговорення початку таких необхідних для військових ротацій.

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"Якраз ротаційний спосіб надання можливості відпочити протягом декількох місяців для військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, - на сьогоднішній день - це те, що необхідно зробити", - сказав Веніславський.

Водночас, за його словами, через загострення ситуації на фронті - це стало "не настільки реалістичним, як хотілося б". Нардеп пояснив, що деякі депутати озвучили і запропонували внести певні положення щодо демобілізації та звільнення військових зі служби до законопроєкту, "який зрештою було вилучено за зверненням Кабміну".

/ Инфографика: Главред

"Це було, на мій погляд, зроблено або від нерозуміння наслідків таких заяв і таких дій, або це був якийсь свідомий злий умисел. Але під час повномасштабної війни обіцяти, що буде масове звільнення з військової служби, - це дуже не відповідає, м'яко кажучи, інтересам національної безпеки і оборони. Я не думаю, що на сьогодні у нас у найближчій перспективі є підстави очікувати закон, який би передбачав масове звільнення з військової служби військовослужбовців", - наголосив співрозмовник.

На уточнення, чи скасовується в такий спосіб, чи переноситься на невизначений термін узагалі розгляд питання щодо законопроєкту про демобілізацію, він зауважив, що необхідна зміна ситуації на фронті, а до стабілізації ворог намагається тиснути на всіх напрямках.

"І ми на цьому тлі забезпечити звільнення військовослужбовців точно не можемо. Тому я думаю, що в короткостроковій перспективі, я маю на увазі три-чотири місяці, до півроку, говорити про те, що цей законопроєкт з'явиться у Верховній Раді, ми його ухвалимо, - у мене особисто суб'єктивно такого відчуття немає. Хоча подивимося", - додав Веніславський.

Раніше в Раді розповіли, чи вирішить ВР питання демобілізації. Верховна Рада працює над цим питанням, але простого рішення в нинішніх умовах не існує, заявив Федір Веніславський.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заговорили про демобілізацію. Передбачається, що будуть визначені умови і порядок звільнення від служби.

Нагадаємо, Главред писав, що депутати готують законопроєкт про демобілізацію обмежено придатних військових, які були мобілізовані у віці 18-25 років. Однак на закритому засіданні Міноборони і Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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