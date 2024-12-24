В Міноборони просять відкласти підготовку закону про демобілізацію - ЗМІ

Демобілізацію хочуть відкласти через ризик зниження укомплектованості бойових підрозділів.

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Право на звільнення можуть отримати більше ста тисяч військовослужбовців / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, ua.depositphotos.com

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Закон про демобілізацію можуть відкласти до середини березня

Є два альтернативні варіанти законопроєкту

Міністерство оборони України просить Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відкласти підготовку законопроєкту про умови демобілізації під час воєнного стану.

Як стверджує співрозмовник видання "Українська правда" в оборонному парламентському комітеті, про це йдеться у листі очільника Міноборони Рустема Умєрова до комітету.

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Відтермінувати цей процес хочуть до 18 березня 2025 року, адже у випадку реалізації демобілізації право на звільнення отримають близько 108 тисяч осіб, серед яких є 14 тисяч офіцерів.

Одночасне звільнення такої кількості особового складу може призвести до суттєвого зниження укомплектованості особовим складом саме бойових підрозділів.

Окрім цього лист містить інформацію про те, що наразі вже є два альтернативні варіанти законопроєкту. Вони передбачають наступне:направлення на реабілітацію до двох місяців, а після неї - надання надання додаткової одноразової відпустки строком 30 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення.надання додаткової одноразової відпустки строком 90 днів зі збереженням щомісячного грошового забезпечення.

Це стосуватиметься тих військовослужбовців, які під час воєнного стану безперервно служили 36 місяців та брали участь у бойових діях принаймні половину цього часу, тобто 18 місяців.

Мобілізація / Інфографіка: Главред

Передбачається і те, що командири будуть зобов'язані проводити ротації військовослужбовців, що безпосередньо брали участь у бойових діях протягом 90 діб.

"Зазначені альтернативні законопроєкти потребують детального обговорення та прийняття відповідного рішення на рівні керівництва держави. З огляду на викладене, просимо відтермінувати строки виконання завдання, визначеного підпунктом 1.40 Плану 3633-ІХ, до 18 березня 2025 року", - йдеться у листі.

Демобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ВРУ заявили, що поки рано говорити про терміни ухвалення законопроекту щодо демобілізації. Після його подання до Верховної Ради документ пройде юридичну експертизу.

Раніше стало відомо, що на закритих засіданнях із керівниками ЗСУ, Генштабу та представниками Міноборони постійно тривають обговорення початку таких необхідних для військових ротацій.

Напередодні в Міноборони повідомляли, що законопроект про демобілізацію практично розроблено, але поки не будуть підготовлені резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює зараз на лінії бойового зіткнення, реалізувати його практично неможливо.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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