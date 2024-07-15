"Позитивна тенденція": в Україні зростає рівень мобілізації - Reuters

У Міноборони України не називають точних даних, однак рівень мобілізації за останні два місяці значно збільшився.

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В Україні підвищився рівень мобілізації до лав ЗСУ / Колаж: Главред, фото: flickr

У травні і червні 2024 року рівень мобілізації в Україні зріс більш ніж удвічі в порівнянні з попередніми двома місяцями. Як пише Reuters, спікер Міноборони Богдан Сеник назвав це "позитивною тенденцією".

Хоча кількість мобілізованих залишається таємницею воєнного часу, деякі політичні і військові діячі стверджують, що останні зміни дозволили відновити мобілізацію за останні два місяці. Зокрема, вплинула на це кампанія зі збільшення кількості добровольців. При цьому середній вік мобілізованих залишається на рівні близько 40 років.

У виданні також зазначили, що протягом кількох місяців, посилені західним озброєнням, військовослужбовці ЗСУ намагалися утримати оборону проти військ країни-агресора Росії, які просуваються на схід.

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"Багато виснажених військовослужбовців відчайдушно потребують заміни після більш ніж двох років практично безперервної служби, при цьому неясно, коли вони будуть демобілізовані зі збройних сил чисельністю близько 1 мільйона людей", - йдеться у статті.

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Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, в Україні спливає термін для оновлення військово-облікових даних. Однак багатьох хвилює питання, чи означає, що після оновлення даних всіх відправлять на фронт. У Міноборони заявили, що не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу.

Раніше стало відомо, що новий закон про мобілізацію інакше визначає категорії громадян України, які не підлягають мобілізації і можуть отримати відстрочку від військової служби.

Нещодавно набув чинності закон, який запроваджує нові штрафи за ухилення від мобілізації. У Міністерстві юстицій роз'яснили, яким чином діятиме закон щодо тих, хто ухиляється від військового обліку та не оплачує за це штраф.

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