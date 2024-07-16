З 17 липня за кордон зможуть виїхати не усі чоловіки, які мають дозвіл

Нові обмеження на закордонні поїздки стосуватимуться усіх чоловіків з 18 до 60 років.

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Триває загальна мобілізація в Україні / Колаж: Главред, фото: УП, ua.depositphotos.com, t.me/ministry_of_defense_ua

З завтрашнього дня, 17 липня, набирають чинності нові обмеження перетину кордону — у всіх чоловіків з 18 до 60 років перевірятимуть військовий квиток, нагадав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Це також стосується чоловіків, у яких вже є дозвіл на перетин кордону.

"Цієї ночі в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років", — сказав він.

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На кордоні можна буде предʼявити як документи у паперовій формі, так згенерований у додатку "Резерв+" QR-код. Додатково інформацію перевірятимуть у системі "Оберіг".

За відсутності облікових документів громадянам відмовлятимуть у виїзді.

Демченко наголосив, що вівторок 16 липня — останній день оновлення даних у ТЦК чи взяття на військовий облік.

Вказані обмеження виїзду передбачені змінами до законів України про мобілізацію.

Оновлення даних у ТЦК - головне

Сьогодні, 16 липня, минає останній день оновлення військово-облікових даних та взяття на військовий облік. ТЦК перевірятимуть адреси реєстрації, особисті дані, склад сім'ї, спеціальність, освіту та іншу інформацію.

Раніше Міноборони відмовилося продовжувати терміни оновлення даних у ТЦК з 60 до 150 днів.

Станом на ранок четверга, 27 червня, дані оновили 2,43 млн військовозобов'язаних українців, із них - 1,852 млн через мобільний додаток "Резерв+".

Як пояснюють адвокати, якщо військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані протягом двох місяців і був притягнутий до адміністративної відповідальності, то під час зустрічі зі співробітниками ТЦК і поліції може статися факт затримання і доставки його до військкомату.

Кому потрібно, а кому не потрібно оновлювати дані у ТЦК / Інфографіка Главреда

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