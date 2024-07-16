З 17 липня за кордон зможуть виїхати не усі чоловіки, які мають дозвіл

З завтрашнього дня, 17 липня, набирають чинності нові обмеження перетину кордону — у всіх чоловіків з 18 до 60 років перевірятимуть військовий квиток, нагадав речник ДПСУ Андрій Демченко.
Це також стосується чоловіків, у яких вже є дозвіл на перетин кордону.
"Цієї ночі в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років", — сказав він.
На кордоні можна буде предʼявити як документи у паперовій формі, так згенерований у додатку "Резерв+" QR-код. Додатково інформацію перевірятимуть у системі "Оберіг".
За відсутності облікових документів громадянам відмовлятимуть у виїзді.
Демченко наголосив, що вівторок 16 липня — останній день оновлення даних у ТЦК чи взяття на військовий облік.
Вказані обмеження виїзду передбачені змінами до законів України про мобілізацію.
Оновлення даних у ТЦК - головне
Сьогодні, 16 липня, минає останній день оновлення військово-облікових даних та взяття на військовий облік. ТЦК перевірятимуть адреси реєстрації, особисті дані, склад сім'ї, спеціальність, освіту та іншу інформацію.
Раніше Міноборони відмовилося продовжувати терміни оновлення даних у ТЦК з 60 до 150 днів.
Станом на ранок четверга, 27 червня, дані оновили 2,43 млн військовозобов'язаних українців, із них - 1,852 млн через мобільний додаток "Резерв+".
Як пояснюють адвокати, якщо військовозобов'язаний не оновив свої облікові дані протягом двох місяців і був притягнутий до адміністративної відповідальності, то під час зустрічі зі співробітниками ТЦК і поліції може статися факт затримання і доставки його до військкомату.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками: як оформити та хто має право
- Мобілізація в Україні: у Міноборони озвучили, скільки людей оновили дані
- Мобілізація жінок: чи штрафуватимуть громадянок, які не стали на військовий облік
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред