Під час війни у своїй країні: підприємство в Україні постачало такмед окупантам

Служба безпеки України викрила чергових зрадників країни.

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Підприємство в Україні постачало такмед окупантам / колаж: Главред, фото: СБУ

Одне з підприємств, розташоване в Київській області протягом всієї війни здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини в Росію. Про їх викриття повідомили у прес-службі СБУ.

Стало відомо, що протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ кілька партій такмеду, а саме:

джгути

бинти

Всього в Російську Федерацію вирушило продуктів власного виробництва на загальну суму в 40 мільйонів грн.

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Хто стоїть за зрадою української армії

В організації даного виробництва підозрюється власник однієї з найбільших українських компаній з виробництва гуми і пластмаси в Україні, яка віддавала свою продукцію в тому числі і для військового спорядження.

Нелегальний маршрут був прокладений через одну з країн ЄС, де була створена фіктивна фірма для таких же фіктивних замовлень нібито в Євросоюз.

У Росії засоби такмеда виготовленого в Україні потрапляли в компанії, які спеціалізуються на поставках амуніції для окупантів. Як наслідок, український такмед опинявся в індивідуалних аптечках російських військових.

При цьому, організатор цієї "схеми" в Україні маскувався під волонтера, який передає медичні товари українським бійцям.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів справи та офісів було вилучено:

мобільні телефони

комп'ютер

документація з доказами нелегальних дій

Власнику компанії повідомили про підозру за ч.2 Ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Зрадники України

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України викрила ще двох спільників держави-агресора Росії, які збирали розвіддані щодо розташування Сил оборони та наслідків повітряних атак РФ у містах Київ та Черкаси. Обидва були затримані, один з них, зокрема, напередодні виїзду в Росію.

Також, після вбивства колишнього депутата і зрадника Іллі Ківи у розвідці звернулися до інших осіб, які зрадили Україну і підкреслили, що єдиним безпечним виходом для них є визнання своєї провини перед Україною. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Крім цього, Служба безпеки України викрила поплічника росіян, який передавав окупантам локації базування українських захисників у прифронтових районах Донецької області.

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