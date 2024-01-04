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Залужний виступив проти мобілізації ув'язнених і судимих - ЗМІ

Яна Ставська
4 січня 2024, 19:53
Обговорення скандального законопроекту про мобілізацію у Комітеті сьогодні було "дуже емоційним", діляться депутати.
Залужний виступив проти мобілізації ув'язнених і судимих - ЗМІ
Тривають обговорення щодо окремих норм у скандальному законопроекті про мобілізацію / Колаж: Главреда. Фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Валерій Залужний виступив проти залучення до армії ув'язнених та судимих, пише NV з посиланням на джерела серед учасників засідання Комітету ВР з нацбезпеки. Сьогодні там розглядати законопроект про посилення мобілізації.

За словами співрозмовників видання, обговорення норм урядового законопроекту "були дуже емоційними". Сам же Залужний виступив проти ідеї призивати у ЗСУ в'язнів.

"Він (Залужний - Главред) виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія - це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тисяч, і на червень готують ще декілька сотень тисяч - до 400 тисяч. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите", - переповідають слова Залужного співрозмовники NV.

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За словами неназваного нардепа, Залужний запевняв політиків, що Генштаб берегтиме кожне життя.

"На кожного призваного по 80 днів навчання буде. Але дайте мені людей", - ділиться депутат виступом Залужного.

На комітеті також були присутні міністр освіти та науки Оксен Лісовий, голова Нацполіції Іван Вигівський, міністр Кабміну Олег Немчинов. Вони просили не приймати в такому вигляді законопроект.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров "за" те, щоб винести законопроект на голосування Ради в "урядовому" варіанті, оскільки "в комітеті, окрім Безуглої (нардепки Мар'яни Безуглої - Главред), ніхто не хоче розробляти нову версію документу".

Інша частина депутатів підтримує зміни до законопроекту, але від уряду, щоб Кабмін не "перекладав відповідальність на парламент".

Мобілізація в Україні 2024

25 грудня 2023 року Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про посилення мобілізації. Зокрема, автори ініціативи пропонують зменшити призовний вік до 25 років, запровадити низку обмежень для ухилянтів і посилити інші покарання за ухилення від військової служби.

Документ вже обговорюється у комітетах ВР. Верховна Рада планує його розглянути 10 січня.

Після шквалу критики з боку громадськості у правлячій монобільшості у ВР "Слузі народу" повідомили, що депутати готують "компромісний" законопроект.

Раніше у "Слузі народу" підтвердили отримання запиту від військових про мобілізацію 500 тисяч осіб. Про це також говорив Зеленський, але президент вимагав більше аргументів, щоб підтримати цю ініціативу.

Залужний, своєю чергою, підкреслив, що Генштаб не давав запиту до Кабміну з приводу конкретних цифр щодо мобілізованих у 2024 році. У дані в 500 тисяч осіб входять поточні потреби, формування нових військових частин і прогнозування втрат у 2024 році.

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мобілізація ЗСУ мобілізація в армію Валерій Залужний
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