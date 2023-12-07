УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

Юрій Берендій
7 грудня 2023, 10:26
В ГУР додали, що для російських пропагандистів вбивство Іллі Киви є особливо болючим, адже він був одним із облич проросійської пропагандистської машини.
Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників
у ГУР звернулися до зрадників та колаборантів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Після вбивства колишнього депутата та зрадника Іллі Киви у розвідці звернулися до інших осіб, які зрадили Україну і підкреслили, що єдиним безпечним виходом для них є визнання своєї провини перед Україною. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми можемо підтвердити та констатувати факт (ліквідації Киви - ред.). І хочемо звернутися до інших колаборантів і зрадників, воєнних злочинців - найбільш безпечним шляхом для вас є здача групі українського правосуддя. Тим більше коли є вже вирок. Щодо справедливого покарання - безумовно воно наздожене кожного злочинця", - наголосив Юсов.

Він також роз'яснив, чому пропагандисти утримуються від поширення в Інтернеті фотографій з місця загибелі Іллі Киви.

відео дня

"Ілля Кива був один з облич російської пропаганди в останній час. І, звичайно, ця історія для російських пропагандистів, її надмірна популяризація є особливо болючою та дошкульною. Тому, можливо, ми й бачимо такі результати", - зауважив він.

Що кажуть у Росії про смерть Іллі Киви?

Telegram-канал Слідчого комітету РФ по Московській області розкрив нові деталі смерті екснардепа. Росіяни повідомили, що на тілі Іллі Киви було виявлено два кульові вогнепальні поранення.

За повідомленням Слідчого комітету Російської Федерації, слідчі вже провели огляд місця події, вилучивши сліди стрільби, дві гільзи від пістолетів, патрон та інші предмети.

"Також проведено огляд автомобіля потерпілого та готельний номер, у якому він проживав останні місяці. Наразі проводять ряд експертиз. Кримінальне провадження стосовно вбивства Киви вже передали для подальшого розслідування до першого управління з розслідування особливо важливих справ Державної служби безпеки Росії по Московській області", - уточнюють у відомстві.

Вбивтво Киви - останні новини

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, інциденти, подібні до вбивства Іллі Киви ставатимуться все частіше. Він додав, що в СБУ та ГУР є реєстр зрадників, які так чи інакше мають понести відповідальність за зраду України.

6 березня 2022 року Офіс генерального прокурора оголосив про підозру Іллі Киві у державній зраді. Тоді екс-нардепа підозрювали у посяганні на територіальну цілісность України, державній зраді, незаконному обігу зброї і пропаганді тоталітарних режимів.

Перед вторгненням Росії 24 лютого 2022 року Кива втік за кордон. Невдовзі українські розслідувачі виявили його потенційне місце проживання. В матеріалі Bihus.info зазначалося, що екс-нардеп може проживати в елітному котеджному містечку Agalarov Estate в Підмосков'ї біля міста Покровського.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ГУР Ілля Кива
Реклама

Головне за день

Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

10:26 Україна
В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

09:36 Україна
Вночі РФ атакувала Одеську область: є "приліт", загинула людина

Вночі РФ атакувала Одеську область: є "приліт", загинула людина

09:06 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:26

Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

10:25

Справа 5 хвилин: як самому вирахувати свою зайву вагу

10:22

800 людей аплодували батькові-офіцеру: український стендап-комік зворушив Мережу до сліз

10:08

"Готові поставити Україну на коліна": Байден натякнув на компроміс з республіканцями

09:43

Як будуть скакати ціни взимку: у Мінекономіці розповіли, чи доведеться розщедритися українцям

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
09:36

В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

09:06

Вночі РФ атакувала Одеську область: є "приліт", загинула людина

08:53

Гороскоп на завтра 8 грудня 2023: Раки втратять гроші, Діви - одягніться в зелений

08:44

Воюватимуть американці: в Білому домі назвали наслідки скасування допомоги Україні

Реклама
08:28

Посол пояснила, чому Сенат США провалив законопроект про військову допомогу Україні

08:14

Місячний календар 8 грудня 2023: пасивний день, який приносить нервові зриви

08:10

Чия смерть вразила і шокувала ПутінаПогляд

08:07

ЗСУ контратакували росіян на Авдіївському напрямку: в ISW розкрили деталі

07:42

США та Україна запустять спільне виробництво зброї для потреб ЗСУ

07:40

Запорука успіху в 2024 році: астролог розповів, що кожному знаку потрібно зробити до Нового рокуВідео

06:55

Потрібно знайти дружину фермера за 19 секунд: надзвичайно складна загадка

06:53

Сенат США не виніс на голосування питання про допомогу Україні: Байден назвав це "шантажем"

06:25

Чому не можна казати "лишній": як замінити слово, яке часто вживають помилково

06:10

Росія кинула в м'ясорубку нові підрозділи "Шторм V"Погляд

05:00

Не тягніть бабусині меблі у дім: мольфар сказав, які біди вони можуть принестиВідео

Реклама
04:30

"Це ознака недорозвинутості": Тука пояснив, чому росіяни вірять ПутінуВідео

03:45

Як продовжити строк служби пральної машини: три хитрощі, про які ви не знали

03:34

Буде штиль: астролог назвав 4 знаки, які найлегше переживуть грудень 2023Відео

02:37

Пропагандисти РФ гучно зганьбилися: вкрали кадри знищення свого ж С-350

02:05

Герцогиня в чорному: Меган Маркл засвітилася в дорогущому луці "зайнятої матусі"

01:35

Експерт розповів, чи змушують Україну погодитися на заморозку війни

00:04

У США затягнеться на 2024 рік питання про виділення допомоги Україні - Горбач

06 грудня, середа
23:40

"Їх неможливо зупинити": РФ наближається до технологічного переламу - Берлінська

22:48

Зеленський та Орбан можуть зустрітися: Єрмак провів розмову з МЗС Угорщини

22:30

Без ускладнень, але з гістологією: синові відомого шоумена зробили операцію

22:27

Путін підвищив у званні генерала РФ, який "допоміг" ЗСУ знищити своїх солдатів

22:06

"Піхота - це мобілізація": полковник відповів, чи потрібна мобілізація в Україні

22:01

Анджеліна Джолі поскаржилася на параліч

21:42

Путін провалив усі битви: Зеленський назвав одну-єдину ціль нового наступу РФ

21:41

Буря затягується: в Україні майже тиждень бушуватиме геомагнітний шторм

21:41

Концерт викликав землетрус: Тейлор Свіфт стала людиною року за версією Time

21:11

"Ситуація критична": офіцер прямо сказав, чи будуть ЗСУ виходити з Авдіївки

20:53

Використовуватимуть штучний інтелект та молодь: які атаки готує Росія

20:48

Треба знайти перстень серед сніжинок за 10 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

20:46

Головоломка для тих, у кого зір, як у яструба: треба за 9 секунд знайти кішок

Реклама
20:39

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку

20:37

Як дізнатися, яка у тебе аура за датою народження: цікавий метод

20:31

Байден до Конгресу: Якщо Путін захопить Україну, він нападе на союзників по НАТОВідео

20:21

США виділили, можливо, один з останніх пакетів допомоги Україні: що ввійшло

20:05

Секретний брифінг у Сенаті щодо України став скандальним: у CNN дізналися деталі

19:31

Кохана Володимира Остапчука похизувалась коштовним подарунком від чоловіка

19:30

В Україні погіршується погода: де засипле снігом та налетить холоднеча

19:10

Чому Україну не сприймають вузловою точкою безпеки континентуПогляд

18:50

"Звернення" Пригожина і "денацифікація": Мережа вибухнула мемами про ліквідацію Киви

18:48

Окупанти тиснуть на лівобережжя Херсонщини: засипають бомбами та готують резерви - Хлань

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти