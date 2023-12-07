Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

В ГУР додали, що для російських пропагандистів вбивство Іллі Киви є особливо болючим, адже він був одним із облич проросійської пропагандистської машини.

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у ГУР звернулися до зрадників та колаборантів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Після вбивства колишнього депутата та зрадника Іллі Киви у розвідці звернулися до інших осіб, які зрадили Україну і підкреслили, що єдиним безпечним виходом для них є визнання своєї провини перед Україною. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Ми можемо підтвердити та констатувати факт (ліквідації Киви - ред.). І хочемо звернутися до інших колаборантів і зрадників, воєнних злочинців - найбільш безпечним шляхом для вас є здача групі українського правосуддя. Тим більше коли є вже вирок. Щодо справедливого покарання - безумовно воно наздожене кожного злочинця", - наголосив Юсов.

Він також роз'яснив, чому пропагандисти утримуються від поширення в Інтернеті фотографій з місця загибелі Іллі Киви.

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"Ілля Кива був один з облич російської пропаганди в останній час. І, звичайно, ця історія для російських пропагандистів, її надмірна популяризація є особливо болючою та дошкульною. Тому, можливо, ми й бачимо такі результати", - зауважив він.

Що кажуть у Росії про смерть Іллі Киви?

Telegram-канал Слідчого комітету РФ по Московській області розкрив нові деталі смерті екснардепа. Росіяни повідомили, що на тілі Іллі Киви було виявлено два кульові вогнепальні поранення.

За повідомленням Слідчого комітету Російської Федерації, слідчі вже провели огляд місця події, вилучивши сліди стрільби, дві гільзи від пістолетів, патрон та інші предмети.

"Також проведено огляд автомобіля потерпілого та готельний номер, у якому він проживав останні місяці. Наразі проводять ряд експертиз. Кримінальне провадження стосовно вбивства Киви вже передали для подальшого розслідування до першого управління з розслідування особливо важливих справ Державної служби безпеки Росії по Московській області", - уточнюють у відомстві.

Вбивтво Киви - останні новини

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, інциденти, подібні до вбивства Іллі Киви ставатимуться все частіше. Він додав, що в СБУ та ГУР є реєстр зрадників, які так чи інакше мають понести відповідальність за зраду України.

6 березня 2022 року Офіс генерального прокурора оголосив про підозру Іллі Киві у державній зраді. Тоді екс-нардепа підозрювали у посяганні на територіальну цілісность України, державній зраді, незаконному обігу зброї і пропаганді тоталітарних режимів.

Перед вторгненням Росії 24 лютого 2022 року Кива втік за кордон. Невдовзі українські розслідувачі виявили його потенційне місце проживання. В матеріалі Bihus.info зазначалося, що екс-нардеп може проживати в елітному котеджному містечку Agalarov Estate в Підмосков'ї біля міста Покровського.

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